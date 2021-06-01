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17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
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Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
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Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
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Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
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Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле

Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
Prt Scr twitter.com  /  @NicolasMaduro

Каракас, 1 июня. Правительство Венесуэлы начинает вторую фазу вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро на официальной странице в Twitter.

«Мы начали вторую фазу вакцинации от коронавируса в хороших условиях и с большими надеждами. В следующие месяцы мы повысим темпы иммунизации населения. Необходимо продолжить принимать меры для защиты здоровья, расслабляться нельзя. Процесс продвигается вперед. Просим вашего терпения и доверия», написал президент на своей странице в Twitter.

C целью реализовать план по повышению темпов вакцинации венесуэльского населения Мадуро поручил вице-президенту Делси Родригес провести собрание Президентской комиссии по контролю и профилактике COVID-19.

Кроме того, Мадуро призвал расширить возможности для вакцинации по мере того, как в страну будут поступать препараты от коронавируса из России, Китая и через систему СOVAX.

Глава государства отметил, что, несмотря на проблемы с системой ВОЗ СOVAX, правительство потребовало вернуть «несколько миллионов долларов, которые были украдены у страны».

По словам министра здравоохранения Карлоса Альварадо, вакцины, которые уже есть в стране и которые доставят в ближайшее время, будут немедленно и беспрепятственно применены, чтобы достичь цели вакцинировать 70% населения.

«Как только вакцины будут доставлены, они будут немедленно применены, чтобы достичь наибольшего количества вакцинированных людей», — сообщил Альварадо.

Он также добавил, что приоритет будет оставаться пожилым лицам и сотрудникам сферы здравоохранения, но постепенно прививку смогут получать работники других секторов, в том числе сферы образования, если начнутся очные и гибридные занятия.

«Несмотря на всем известную блокаду, незаконные санкции и негативные последствия кризиса пандемии, мы во главе с президентом Николасом Мадуро делаем все возможное, чтобы позаботиться и защитить здоровье нашего народа», — отметил губернатор муниципалитета Карони Хусто Ногера Пьетри.

30 мая Венесуэла получила очередную партию вакцины против коронавируса из России — 500 тысяч доз «Спутник V». Препараты были использованы для второй фазы вакцинации от COVID-19.

«Нам доставили 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также нам обещали более 5 млн вакцины в июле через систему COVAX. Надеюсь, они сдержат свое обещание, деньги мы уже отправили», — заявила Делси Родригес, которая встречала груз вместе с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым и министром науки и техники Габриэлой Хименес.

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Все новости / Латинская Америка / Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
мадуро венесуэла вакцинация
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