Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле

Каракас, 1 июня. Правительство Венесуэлы начинает вторую фазу вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро на официальной странице в Twitter.

Iniciamos la II fase de vacunación anticovid con buen pie y mucha esperanza, en los próximos meses elevaremos el ritmo de inmunización del pueblo. Es necesario seguir cuidándonos al máximo, no bajemos la guardia en ningún momento. El proceso está avanzando, paciencia y confianza. pic.twitter.com/hdgX3VvacA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 31, 2021

«Мы начали вторую фазу вакцинации от коронавируса в хороших условиях и с большими надеждами. В следующие месяцы мы повысим темпы иммунизации населения. Необходимо продолжить принимать меры для защиты здоровья, расслабляться нельзя. Процесс продвигается вперед. Просим вашего терпения и доверия», — написал президент на своей странице в Twitter.

C целью реализовать план по повышению темпов вакцинации венесуэльского населения Мадуро поручил вице-президенту Делси Родригес провести собрание Президентской комиссии по контролю и профилактике COVID-19.

Кроме того, Мадуро призвал расширить возможности для вакцинации по мере того, как в страну будут поступать препараты от коронавируса из России, Китая и через систему СOVAX.

Глава государства отметил, что, несмотря на проблемы с системой ВОЗ СOVAX, правительство потребовало вернуть «несколько миллионов долларов, которые были украдены у страны».

Instruí a la Vicepresidenta @delcyrodriguezv y a la Comisión Presidencial de la lucha contra la Covid-19, me presenten un plan 10 veces superior al que está activo, para aumentar las capacidades de vacunación y tener mayor impacto en la protección de la salud del pueblo. pic.twitter.com/ppBqqg2NAi — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 30, 2021

По словам министра здравоохранения Карлоса Альварадо, вакцины, которые уже есть в стране и которые доставят в ближайшее время, будут немедленно и беспрепятственно применены, чтобы достичь цели вакцинировать 70% населения.

«Как только вакцины будут доставлены, они будут немедленно применены, чтобы достичь наибольшего количества вакцинированных людей», — сообщил Альварадо.

Он также добавил, что приоритет будет оставаться пожилым лицам и сотрудникам сферы здравоохранения, но постепенно прививку смогут получать работники других секторов, в том числе сферы образования, если начнутся очные и гибридные занятия.

«Несмотря на всем известную блокаду, незаконные санкции и негативные последствия кризиса пандемии, мы во главе с президентом Николасом Мадуро делаем все возможное, чтобы позаботиться и защитить здоровье нашего народа», — отметил губернатор муниципалитета Карони Хусто Ногера Пьетри.

30 мая Венесуэла получила очередную партию вакцины против коронавируса из России — 500 тысяч доз «Спутник V». Препараты были использованы для второй фазы вакцинации от COVID-19.