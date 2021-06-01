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17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
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Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Александр Асмолов: Дети все больше доверяют самим себе и все меньше школе и родителям

  /   Обновлено: 01 июня 2021 17:04
Общество
Александр Асмолов: Дети все больше доверяют самим себе и все меньше школе и родителям
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Известный советский и российский психолог Александр Асмолов заявил ФАН, что общение между подростками в социальных сетях уже давно стало серьезной альтернативой общению с родителями.

Доктор психологических наук, академик РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и профессор-исследователь НИУ ВШЭ в эксклюзивном интервью прокомментировал результаты исследования, которое провели соцсеть «ВКонтакте» и телеканал «Пятница!».

В частности, выяснилось, что почти половина респондентов в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не делится переживаниями с родителями. И почти треть считает, что из-за контроля со стороны родителей отношения становятся только хуже: возникает больше конфликтных ситуаций.

«Более резко нарастает распад связи времен»

— Александр Григорьевич, 43% опрошенных подростков не желают рассказывать о своих переживаниях родителям. Согласитесь, немало. Почему так происходит?

— Самая главная сегодня, по существу, проблема — это потеря связи между поколениями. В последние десятилетия все более резко нарастает распад связи времен, распад коммуникаций между взрослыми и детьми, причем в разных странах. И Россия здесь не исключение. Данный процесс прогнозировала еще великий [американский] культуролог Маргарет Мид (жила с 1901 по 1978 годы. — Прим. ФАН).

Сейчас мы сталкиваемся с тем, что подростки все больше доверяют самим себе и все меньше — миру школы и миру родителей. Более того, подростковая субкультура начинает сама для себя создавать программы вхождения в этот мир. И совсем необязательно — именно через мир взрослых. Есть немало и других каналов для коммуникаций. Это тот самый факт, который и отразило данное исследование.

Александр Асмолов: Дети все больше доверяют самим себе и все меньше школе и родителям
ТАСС  / Владимир Гердо

— Как считаете, дальше ситуация будет только усугубляться и подрастающее поколение еще меньше будет доверять родителям? Или все-таки есть какая-то надежда, что отношения между ними станут ближе?

— Все зависит от активной стратегии поведения взрослого сообщества по отношению к подросткам. Если им будет понято, что главной формой общения с ними является диалог, понимающий, скажем так, разговор, а не приказы или крик, то отношения будут меняться.

— Получается, что у подростков существует некое опасение, что вот расскажут они о чем-то родителям, и те начнут их обвинять, ругать или даже бить?

— Огромное количество подростков опасается, и они часто сталкиваются с этим, что из-за феномена гиперопеки, из-за того, что взрослые считают, что все знают, будут натыкаться на стену непонимания. Это было всегда, а в нашем современном цифровом мире все становится еще более явным.

— И по этой причине общение в социальных сетях в какой-то мере заменяет подрастающему поколению общение со взрослыми, включая самых близких и родных людей?

— Общение в соцсетях уже давно является самой могучей альтернативой общению с родителями!

Социальный проект соцсети и телеканала

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» и телеканал «Пятница!» провели исследование по теме личных границ подростков, которое стало частью социального проекта, призванного обратить внимание на проблему тотального контроля со стороны родителей и его последствий. Своим мнением поделились пользователи от 14 до 18 лет, а также их родители. Исследование помогло выявить связь между тем, насколько взрослые контролируют поведение своих детей в интернете, и восприятием последними отношений в семье.

Почти половина юных опрошенных считает свои отношения с родителями хорошими, несмотря на иногда возникающие споры. При этом, по мнению 29% респондентов, из-за контроля со стороны взрослых отношения становятся только хуже: возникает больше конфликтов. В итоге 43% подростков не хотят делиться своими переживаниями с родителями. При этом почти три четверти родителей беспокоятся, что их дети могут контактировать с подозрительными людьми, а 44% уверены: ребенок точно что-то скрывает.

Александр Асмолов: Дети все больше доверяют самим себе и все меньше школе и родителям
freepik.com  / Designed by Freepik

Подростки действительно не всегда делятся с ними абсолютно всем, но 82% из них не видят в этом никакой угрозы. Чаще всего подрастающее поколение держит внутри себя свои переживания или эмоции. Основные причины — боязнь ссор и осуждения (как считают 47% опрошенных) и непонимание (44%). Девочки, в основном, не рассказывают родителям о своем настроении, в то время как юноши, как правило, не спешат раскрывать итоги своей успеваемости. В целом, согласно опросу, именно девочек родители контролируют чаще — и они чаще относятся к этому негативно.

Данное исследование стало первым этапом социального проекта «ВКонтакте» и «Пятницы!». После этого платформа запустила мини-приложение «Что скрывает ваш ребенок?». Сервис объединил тест для родителей и статьи, которые подскажут, как наладить доверительные отношения с подростками и на что действительно стоит обращать внимание при общении. Материалы подготовил благотворительный фонд «Шалаш», системно решающий проблему трудного поведения у детей.

«Взрослые часто говорят о том, что хотят научить ребенка самостоятельности, — отметила социальный психолог, педагог и директор этого фонда Лиля Брайнис. — Самостоятельность — это, в том числе, умение принимать решения, брать на себя посильную ответственность, а еще умение защищать собственные границы: уходить оттуда, где страшно и неприятно, следовать за собственными, а не чужими, желаниями».

По словам Брайнис, невозможно научить ребенка и подростка защищать собственные границы, если все время их нарушать. Поэтому личное пространство должно быть у каждого человека, и дети тут не исключение.

«Это совершенно не значит, что нужно пустить все на самотек и вообще не интересоваться жизнью ребенка, — подчеркнула психолог. — Наоборот, настоящий и безоценочный интерес — это самая главная основа доверительных отношений».

Александр Асмолов: Дети все больше доверяют самим себе и все меньше школе и родителям
pixabay.com  / cuncon

Руководитель направления «Благотворительность» социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Кочнева сказала, что с помощью этого исследования выяснилось, что, по мнению трети подростков, чрезмерный контроль только провоцирует конфликты в семье.

«При этом 35% из них утверждают, что ничего не скрывают от родителей, — отметила она. — Мы запустили проект, чтобы показать: иногда излишние страхи бывают беспочвенными, а самый простой способ лучше узнать своего ребенка — поговорить с ним».

Похожая идея раскрывается в телесериале «Первые ласточки», показ которого накануне начался на канале «Пятница!».

«В День защиты детей мы хотим напомнить родителям, что честный и открытый разговор со своим ребенком поможет уберечь его от непоправимых ошибок, — пояснила digital-директор телеканала Ирина Храпченкова. — Важно понимать, что этот диалог должен проходить с уважением друг к другу и без нарушения личных границ. Мы с нашими партнерами очень надеемся, что проект поможет семьям построить гармоничные отношения».

В сериале «Первые ласточки» рассказывается история расследования самоубийства школьницы, которое начинают ее одноклассники. В процессе они раскрывают тайны личной жизни друг друга.

Ранее член Совета Федерации Татьяна Кусайко рассказала о важности защиты детей от противоправного контента в интернете.

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Все новости / Общество / Александр Асмолов: Дети все больше доверяют самим себе и все меньше школе и родителям
дети родители психолог александр асмолов первые ласточки
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