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17:24
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17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
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Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию

  /   Обновлено: 01 июня 2021 17:18
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Поддержка малого и среднего бизнеса — наиважнейшая задача для федеральной власти в период пандемии и после снятия ограничений. Чтобы период восстановления прошел как можно менее безболезненно для этой сферы, ведется отдельная работа с каждым отраслевым бизнес-объединением, объяснила в эксклюзивном комментарии ФАН уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

«Мы ведем узкоотраслевую работу с каждым отраслевым бизнес-объединением, формируем дорожную карту по оздоровлению экономики отдельного сектора. Ресторанный бизнес говорит, что нужен спецрежим либо обнуление НДС, чтобы перестать торопиться и выйти на хороший оборот, вернуться к тому уровню выручки, который был до пандемии. Другие отрасли экономики и отельный бизнес высказывают, что им сложно и с налоговым бременем. Есть мораторий на проверки, но они все равно вынужденно возникают. Дело в недобросовестной конкуренции. И институт бизнес-омбудсменов включается. <...> Нужны не новые меры поддержки, а понимание органами контрольно-надзорной деятельности, что не нужно кошмарить бизнес в этот сложный период. Когда все выйдут на те показатели, которые были, тогда можно возобновить плановые и неплановые проверки, контролировать», — отметила Татьяна Минеева.

В преддверии ПМЭФ-2021 Санкт-Петербург принял участников расширенного заседания инвестиционного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве. Таврический дворец стал площадкой для обсуждения вопросов инвестиций. Для объединения усилий двух городов в работе по этому направлению было предложено сформировать инвестклуб «Москва — Санкт-Петербург». Это уникальное объединение, задача которого будет заключаться в работе с иностранными инвесторами и снижении рисков для них.

Чтобы подготовить фундамент для решения последнего вопроса, участники форума предложили создать гарантийный пакет инвестора. В него войдут ряд мер: законодательных и экономических, финансовых и налоговых. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева уверена, что бизнес-сообщество готово работать по законодательному регулированию инвестиционной среды, заниматься поддержкой инвесторов и обменом инвестиционными возможностями. Как пояснил председатель инвестиционного совета Семен Багдасаров, директор АНО «Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии», инвестсовет будет заниматься поддержкой частных инвестиций и крупных инвестиционных проектов.

Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее бизнес-омбудсмен Москвы назвала главную проблему после отмены COVID-ограничений. Бизнес-сообщество тяжело перенесло пандемию, но разработанные властью меры поддержки помогают продолжать восстанавливаться представителям и малого, и среднего бизнеса. При этом пандемия обнажила проблемы, которые есть в сфере предпринимательства. Многие уходят в тень, а это усложняет и тормозит работу легального бизнеса. 

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Все новости / Экономика / Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
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