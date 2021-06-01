Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию

Поддержка малого и среднего бизнеса — наиважнейшая задача для федеральной власти в период пандемии и после снятия ограничений. Чтобы период восстановления прошел как можно менее безболезненно для этой сферы, ведется отдельная работа с каждым отраслевым бизнес-объединением, объяснила в эксклюзивном комментарии ФАН уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

«Мы ведем узкоотраслевую работу с каждым отраслевым бизнес-объединением, формируем дорожную карту по оздоровлению экономики отдельного сектора. Ресторанный бизнес говорит, что нужен спецрежим либо обнуление НДС, чтобы перестать торопиться и выйти на хороший оборот, вернуться к тому уровню выручки, который был до пандемии. Другие отрасли экономики и отельный бизнес высказывают, что им сложно и с налоговым бременем. Есть мораторий на проверки, но они все равно вынужденно возникают. Дело в недобросовестной конкуренции. И институт бизнес-омбудсменов включается. <...> Нужны не новые меры поддержки, а понимание органами контрольно-надзорной деятельности, что не нужно кошмарить бизнес в этот сложный период. Когда все выйдут на те показатели, которые были, тогда можно возобновить плановые и неплановые проверки, контролировать», — отметила Татьяна Минеева.

В преддверии ПМЭФ-2021 Санкт-Петербург принял участников расширенного заседания инвестиционного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве. Таврический дворец стал площадкой для обсуждения вопросов инвестиций. Для объединения усилий двух городов в работе по этому направлению было предложено сформировать инвестклуб «Москва — Санкт-Петербург». Это уникальное объединение, задача которого будет заключаться в работе с иностранными инвесторами и снижении рисков для них.

Чтобы подготовить фундамент для решения последнего вопроса, участники форума предложили создать гарантийный пакет инвестора. В него войдут ряд мер: законодательных и экономических, финансовых и налоговых. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева уверена, что бизнес-сообщество готово работать по законодательному регулированию инвестиционной среды, заниматься поддержкой инвесторов и обменом инвестиционными возможностями. Как пояснил председатель инвестиционного совета Семен Багдасаров, директор АНО «Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии», инвестсовет будет заниматься поддержкой частных инвестиций и крупных инвестиционных проектов.

Федеральное агентство новостей /

Ранее бизнес-омбудсмен Москвы назвала главную проблему после отмены COVID-ограничений. Бизнес-сообщество тяжело перенесло пандемию, но разработанные властью меры поддержки помогают продолжать восстанавливаться представителям и малого, и среднего бизнеса. При этом пандемия обнажила проблемы, которые есть в сфере предпринимательства. Многие уходят в тень, а это усложняет и тормозит работу легального бизнеса.