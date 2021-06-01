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01 июня 17:26
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новостей
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
Происшествия
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Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан

Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Объединение нескольких видов общественного транспорта не только снижает нагрузку на экономику города. Удобные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) нового поколения позволят повысить мобильность горожан, сокращая время, потраченное на дорогу, а также создавая комфортные условия передвижения. Об этом ФАН рассказали эксперты в области экономики, журналистики, государственного управления.

Транспортно-пересадочные узлы нового поколения

Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
Невские Новости  / Никита Нестеров

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, представят проект по строительству в Северной столице транспортно-пересадочных узлов нового поколения.

Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» планируют подписать соглашение о реализации проекта в рамках форума. Основная цель ТПУ — разделение пассажирских и транспортных потоков. Узлы позволят повысить комфорт пассажиров и сократить время для пересадки с одного вида транспорта на другой.

ТПУ нового поколения хорошо зарекомендовали себя в Москве. Положительный опыт использования хабов в столице вдохновил петербургских транспортников на строительство пилотных узлов.

По задумке авторов, комфортные и отвечающие требованиям хабы должны быть созданы в точках слияния значительных пассажиропотоков, например, в районах станций метро «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Парнас» и других.

Благо для города

Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич приветствует создание ТПУ нового поколения в Санкт-Петербурге. По его словам, и для горожан, и для бизнеса этот проект будет бесспорным благом.

«Как член Общественной палаты России, как уроженец Петербурга, как житель Петербурга и как человек, который здесь работает, я хотел бы, чтобы мой город становился не только краше, но и удобнее для жизни. Совсем недавно я увидел новость об открытии в Москве пассажирского вокзала нового типа, где под одной крышей оказывались и поезда МЦК, и метро, и поезда дальнего следования, и электрички, и метрополитен.

В идеале, — чтобы в этих комплексах были торговые центры, это будет крайне удобно для всех пассажиров — ждать свой транспорт не на улице под дождем или снегом, а в комфорте. Это интересно также для бизнеса, потому что крытые пешеходные галереи позволяют привлекать туда бизнес. Было бы здорово, если бы таких комплексов в нашем городе было больше. Такие транспортные узлы позволят повысить мобильность граждан», — поделился мнением журналист.

Мобильность горожан

Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Эксперт по вопросам государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова заявила, что в стратегии развития многих городов последние 10 лет прослеживается фокус на скорость перемещения горожан. Опыт Москвы, а также других крупнейших мегаполисов всего мира, позволяет сделать вывод, что ТПУ могут существенно облегчить мобильность людей, повышая комфорт их жизни в городской среде, добавила специалист.

«Объединение нескольких видов общественного транспорта, несомненно, делает более комфортной сеть маршрутов для пассажиров, а значит, горожане становятся более мобильны. Это не только комфортно с обывательской точки зрения, но и позволяет поднять экономику города. Например, в Лондоне рассчитали, что пробки отнимали у экономики более 2 млрд фунтов в год (по состоянию на 2013 год)», — отмечает Анастасия Козлова.

Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
Невские Новости  / 

Собеседница агентства также напомнила, что попытки сделать симбиоз транспорта и недвижимости уже были сделаны в Санкт-Петербурге путем строительства торговых и офисных центров над метро. Отметим, что ТПУ выполняют не только транспортную функцию: в них создаются коммерческие объекты.

«Эти центры традиционно очень популярны именно благодаря транспортной доступности, но в данном случае потоки горожан монетизируются частной компанией. А при создании полноценного ТПУ сочетаются несколько видов транспорта (железная дорога, монорельс, автобусы, стоянки для такси, велопарк и т. п.) и коммерческая недвижимость является источником покрытия затрат на современную транспортную инфраструктуру», — подчеркнула эксперт.

Разгрузка дорожной сети Санкт-Петербурга

Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
 / Невские Новости

Союз госструктур и коммерческих организаций в данном случае даст прекрасный результат для города и его жителей, отметил экономист, доцент СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе, комментируя проект строительства ТПУ в Петербурге.

Эксперт объяснил, в чем заключается польза хабов в мегаполисах с финансовой точки зрения.

«Я считаю, что ТПУ положительно повлияет на развитие экономики, разгрузит город. Сейчас транспортная структура Санкт-Петербурга отстает от его развития, поэтому надо больше денег вкладывать в развитие транспортной инфраструктуры», — считает экономист.

Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Экономист также добавил, что строительство ТПУ повысит доступность и качество транспортных услуг, простимулирует экономический рост и повысит инвестиционную привлекательность экономики города.

Ранее депутат ЗакСа Денис Четырбок рассказал о плюсах создания транспортно-пересадочных узлов в Петербурге по аналогии со столицей. Политик уверен, что горожане только выиграют от реорганизации транспортной инфраструктуры.

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Все новости / Общество / Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
санкт-петербург пмэф тпу транспортно-пересадочный узел
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