Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан

Объединение нескольких видов общественного транспорта не только снижает нагрузку на экономику города. Удобные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) нового поколения позволят повысить мобильность горожан, сокращая время, потраченное на дорогу, а также создавая комфортные условия передвижения. Об этом ФАН рассказали эксперты в области экономики, журналистики, государственного управления.

Транспортно-пересадочные узлы нового поколения

Невские Новости / Никита Нестеров

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, представят проект по строительству в Северной столице транспортно-пересадочных узлов нового поколения.

Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» планируют подписать соглашение о реализации проекта в рамках форума. Основная цель ТПУ — разделение пассажирских и транспортных потоков. Узлы позволят повысить комфорт пассажиров и сократить время для пересадки с одного вида транспорта на другой.

ТПУ нового поколения хорошо зарекомендовали себя в Москве. Положительный опыт использования хабов в столице вдохновил петербургских транспортников на строительство пилотных узлов.

По задумке авторов, комфортные и отвечающие требованиям хабы должны быть созданы в точках слияния значительных пассажиропотоков, например, в районах станций метро «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Парнас» и других.

Благо для города

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич приветствует создание ТПУ нового поколения в Санкт-Петербурге. По его словам, и для горожан, и для бизнеса этот проект будет бесспорным благом.

«Как член Общественной палаты России, как уроженец Петербурга, как житель Петербурга и как человек, который здесь работает, я хотел бы, чтобы мой город становился не только краше, но и удобнее для жизни. Совсем недавно я увидел новость об открытии в Москве пассажирского вокзала нового типа, где под одной крышей оказывались и поезда МЦК, и метро, и поезда дальнего следования, и электрички, и метрополитен. В идеале, — чтобы в этих комплексах были торговые центры, это будет крайне удобно для всех пассажиров — ждать свой транспорт не на улице под дождем или снегом, а в комфорте. Это интересно также для бизнеса, потому что крытые пешеходные галереи позволяют привлекать туда бизнес. Было бы здорово, если бы таких комплексов в нашем городе было больше. Такие транспортные узлы позволят повысить мобильность граждан», — поделился мнением журналист.

Мобильность горожан

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт по вопросам государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова заявила, что в стратегии развития многих городов последние 10 лет прослеживается фокус на скорость перемещения горожан. Опыт Москвы, а также других крупнейших мегаполисов всего мира, позволяет сделать вывод, что ТПУ могут существенно облегчить мобильность людей, повышая комфорт их жизни в городской среде, добавила специалист.

«Объединение нескольких видов общественного транспорта, несомненно, делает более комфортной сеть маршрутов для пассажиров, а значит, горожане становятся более мобильны. Это не только комфортно с обывательской точки зрения, но и позволяет поднять экономику города. Например, в Лондоне рассчитали, что пробки отнимали у экономики более 2 млрд фунтов в год (по состоянию на 2013 год)», — отмечает Анастасия Козлова.

Невские Новости /

Собеседница агентства также напомнила, что попытки сделать симбиоз транспорта и недвижимости уже были сделаны в Санкт-Петербурге путем строительства торговых и офисных центров над метро. Отметим, что ТПУ выполняют не только транспортную функцию: в них создаются коммерческие объекты.

«Эти центры традиционно очень популярны именно благодаря транспортной доступности, но в данном случае потоки горожан монетизируются частной компанией. А при создании полноценного ТПУ сочетаются несколько видов транспорта (железная дорога, монорельс, автобусы, стоянки для такси, велопарк и т. п.) и коммерческая недвижимость является источником покрытия затрат на современную транспортную инфраструктуру», — подчеркнула эксперт.

Разгрузка дорожной сети Санкт-Петербурга

/ Невские Новости

Союз госструктур и коммерческих организаций в данном случае даст прекрасный результат для города и его жителей, отметил экономист, доцент СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе, комментируя проект строительства ТПУ в Петербурге.

Эксперт объяснил, в чем заключается польза хабов в мегаполисах с финансовой точки зрения.

«Я считаю, что ТПУ положительно повлияет на развитие экономики, разгрузит город. Сейчас транспортная структура Санкт-Петербурга отстает от его развития, поэтому надо больше денег вкладывать в развитие транспортной инфраструктуры», — считает экономист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Экономист также добавил, что строительство ТПУ повысит доступность и качество транспортных услуг, простимулирует экономический рост и повысит инвестиционную привлекательность экономики города.

Ранее депутат ЗакСа Денис Четырбок рассказал о плюсах создания транспортно-пересадочных узлов в Петербурге по аналогии со столицей. Политик уверен, что горожане только выиграют от реорганизации транспортной инфраструктуры.