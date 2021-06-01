Бег как образ жизни: организатор полумарафонов подсказал, с чего начать

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01 июня 17:25
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новостей
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
17:13
Происшествия
Навальный по видеосвязи будет участвовать в судебном заседании
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Особое мнение
Маленького человека топчут со вкусом: Роман Носиков о травле Горожанко со стороны ФБК
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Бег как образ жизни: организатор полумарафонов подсказал, с чего начать

Общество
Бег как образ жизни: организатор полумарафонов подсказал, с чего начать
gov.spb.ru  /  официальный

Массовые забеги становятся все популярнее среди россиян, увеличивается как количество спортивных мероприятий, так и число их участников. В прошедшее воскресенье, 30 мая, в Санкт-Петербурге прошел традиционный забег, в котором приняло участие около 15 тысяч человек. Впереди еще полумарафон «Белые ночи» и Царскосельский полумарафон. Как подготовиться к своему первому забегу? Какая экипировка и девайсы необходимы для подготовки к соревнованиям? Где взять мотивацию для ежедневных пробежек? Насколько Петербург комфортен для бегунов? На эти вопросы ответил спортивный директор серии забегов PushkinRun Валерий Дубченко в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Начать бегать и принять участие в соревнованиях может кто угодно и в каком угодно возрасте, уверен Валерий Дубченко. В массовых забегах участвуют и дети, и пожилые люди, и спортсмены в расцвете сил. Основная награда для человека — это не медаль за рекорд, а радость от преодоления поставленной задачи. Она же и источник мотивации для регулярных занятий спортом, считает спикер.

«В преодолении себя есть радость — это одна из причин мотивации, почему занимаются спортом. Получается, ты можешь доказать самому себе, что в состоянии преодолеть себя. Бывают такие моменты, когда не хочется тренироваться, например при сильной усталости. Но, если говорить о любительском беге, — это же переключение с работы на другую деятельность. В это время вы отдыхаете, по крайне мере ментально. Это позитивно будет влиять на общее состояние», — объяснил спортсмен.

Для тех, кто только начал заниматься бегом, Дубченко порекомендовал воспользоваться специальными программами или приложениями, которые сейчас можно найти в огромных количествах на просторах интернета, либо взять консультацию у тренера. Главное, по его словам, — тренироваться регулярно, постепенно увеличивая интенсивность, чтобы научить организм «переваривать нагрузку». Бегать можно где угодно, уверен Дубченко, в Петербурге большое количество подходящих парков и скверов. Если же спортсмена интересуют дальние дистанции, отличным местом для тренировок станут Павловский парк и берег вдоль Сестрорецкого разлива.

Чтобы заниматься бегом, нет необходимости покупать какую-то специальную дорогостоящую экипировку. И это еще один факт, который подтверждает, что бегом заниматься может каждый.

«Чтобы бегать, достаточно удобной легкой обуви и одежды. Понятно, что нужно одеваться по погоде: если холодно — длинная одежда, в хорошую погоду — короткая. Кроссовок для тренировок может быть и одна пара, не обязательно дорогие, главное — удобные. Конечно, когда у спортивных изделий высокая стоимость, она чем-то обусловлена: качеством, технологиями. Дорогие кроссовки при правильной подготовке позволяют бежать быстрее, стоят они в среднем от 15 до 20 тысяч рублей. Но я бегаю в моделях средней ценовой категории, и этого достаточно», — рассказал спортсмен.

Он также добавил, что нелишним будет фитнес-браслет или фитнес-часы. Современные девайсы позволяют спортсменам отслеживать состояние своего организма: измеряют пульс, темп бега. Некоторые из них на основе полученных данных дают рекомендации по текущему физическому состоянию, определяют период отдыха и восстановления.

Бег как образ жизни: организатор полумарафонов подсказал, с чего начать
Невские Новости  / Светлана Дремина

Такие массовые мероприятия, как «ЗаБег» или Царскосельский полумарафон, требуют высокого уровня организации и серьезных вложений. Несмотря на то что каждый участник соревнования платит взносы, эти деньги покрывают лишь около 20% расходов, рассказал Дубченко. 

«Это официальные мероприятия, их обязательно нужно согласовывать с комитетом по физической культуре, включать в календарь, плюс требуется обеспечить высокий уровень безопасности. <…> Организация забега обходится очень дорого, источники финансирования разные. Не только в России, но и в других странах они просто не могут окупаться за счет взносов участников, поэтому нужна дополнительная поддержка со стороны государства и спонсоров», — сказал организатор забегов.

Он также добавил, что если для спортсменов-любителей тот же Царскосельский полумарафон — это праздник и возможность испытать себя, то для профессионалов — это возможность получить разряд вплоть до кандидата в мастера спорта. Это возможно благодаря тесному сотрудничеству организаторов состязаний с городскими властями: забег включен в календарный план комитета по спорту, на соревнованиях присутствует главный судья высшей категории. Для спортсменов стимулом к победе является еще и денежный приз. По словам Дубченко, призовой фонд в Царскосельском забеге в прошлый раз составлял миллион рублей.

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Все новости / Общество / Бег как образ жизни: организатор полумарафонов подсказал, с чего начать
спорт марафон бег спортсмены забег массовый спорт забеги
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