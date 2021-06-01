Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021

Москва, 1 июня. Депутат Госдумы Николай Валуев негативно отреагировал на сообщение о недопуске российских болельщиков на игру группового этапа чемпионата Евро-2021.

В СМИ появились публикации о том, что россиян могут не пустить на спортивное мероприятие. Валуев, комментируя эту новость, отметил, что официальной информации по этому вопросу он не получал.

«Если это действительно так, то это беспредел. Но если это интернет история, то даже комментировать не хочу. Я не видел официальных документов», — сказал Николай Валуев.

Ранее сообщалось, что власти Дании отказались пускать российских фанатов на игру чемпионата Европы по футболу. Также комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение об отмене правила выездного гола, писала НСН.