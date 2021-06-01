Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам

Москва, 1 июня. Восприимчивость бактерий к противомикробным препаратам превратилась в серьезную проблему в современном мире. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Ежегодно в мире появляется одно-два новых инфекционных заболевания. За прошедшие десятки лет выявлено больше тридцати неизвестных патогенов. По словам специалиста, большинство возбудителей — бактерии.

Одной из самых опасных является современная коронавирусная инфекция и ее предшественники. COVID–19 повлиял на жизнь и здоровье людей по всему миру, число погибших на сегодняшний день составляет около четырех миллионов человек.

Несмотря на некоторое замедление распространения инфекции, ученые видят новую глобальную проблему — антибиотикорезистентность. По мнению медиков, причиной устойчивости бактерий к антибиотикам является их нерациональное использование.

«Сейчас появился такой спектр бактерий, устойчивых к антибиотикам, какого клинические микробиологи не видели очень давно», — предупредил профессор.

Чуланов отметил, что избыточное применение препаратов особенно заметно в сельском хозяйстве. При этом государство не торопится создавать новые антибиотики. Так, за последние 30 лет не разработали ни одного нового класса подобных медикаментов. Хотя такие штаммы бактерий уже стали колоссальной проблемой многих развитых государств, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что петербургские врачи обследовали на коронавирус почти 24 тысячи горожан за сутки. Единая региональная информационно-справочная служба приняла 5804 звонка от граждан по вопросам, связанным с коронавирусом. Обратиться можно по номеру 122.