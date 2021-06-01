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новостей
15:57
ФАН-ТВ
Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
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Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам

Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
pixabay.com

Москва, 1 июня. Восприимчивость бактерий к противомикробным препаратам превратилась в серьезную проблему в современном мире. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Ежегодно в мире появляется одно-два новых инфекционных заболевания. За прошедшие десятки лет выявлено больше тридцати неизвестных патогенов. По словам специалиста, большинство возбудителей — бактерии.

Одной из самых опасных является современная коронавирусная инфекция и ее предшественники. COVID–19 повлиял на жизнь и здоровье людей по всему миру, число погибших на сегодняшний день составляет около четырех миллионов человек.

Несмотря на некоторое замедление распространения инфекции, ученые видят новую глобальную проблему — антибиотикорезистентность. По мнению медиков, причиной устойчивости бактерий к антибиотикам является их нерациональное использование.

«Сейчас появился такой спектр бактерий, устойчивых к антибиотикам, какого клинические микробиологи не видели очень давно», — предупредил профессор.

Чуланов отметил, что избыточное применение препаратов особенно заметно в сельском хозяйстве. При этом государство не торопится создавать новые антибиотики. Так, за последние 30 лет не разработали ни одного нового класса подобных медикаментов. Хотя такие штаммы бактерий уже стали колоссальной проблемой многих развитых государств, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что петербургские врачи обследовали на коронавирус почти 24 тысячи горожан за сутки. Единая региональная информационно-справочная служба приняла 5804 звонка от граждан по вопросам, связанным с коронавирусом. Обратиться можно по номеру 122.

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антибиотики инфекция коронавирус
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