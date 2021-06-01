Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация

Тверь, 1 июня. Глава Бологовского района Тверской области Геннадий Ломака подвергся нападению со стороны неизвестных. В приемной чиновника рассказали о его состоянии после инцидента.

Как сообщил ФАН секретарь главы района, госпитализация Ломаке не потребовалась. До обеда он находился на рабочем месте, чувствовал себя нормально. Потерпевший чиновник не собирается отменять запланированное совещание.

Напомним, на Геннадия Ломаку напали утром у здания администрации. Неизвестный ударил главу района по лицу и пригрозил расправой. Сотрудники МВД по Бологовскому району подтвердили информацию о нападении и сообщили, что по факту произошедшего начата проверка.

Накануне разбойное нападение произошло в Кемерове. Как передает А42, трое мужчин избили и проткнули ножом 20-летнего юношу.