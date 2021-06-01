Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet

Москва, 1 июня. Необходимо поменять название лайнера Sukhoi Superjet, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Он не исключил запуск всероссийского конкурса, чтобы выбрать новое имя для SSJ.

Сейчас идет работа по созданию новой модификации самолета. В связи с этим название воздушного судна могут изменить. Какие-либо конкретные варианты Сергей Чемезов пока не назвал, отмечает РБК. О возможном ребрендинге Sukhoi Superjet 100 глава Ростеха говорил еще несколько лет назад.

Ростех не исключил запуск тестовых зон 5G с оборудованием из России в 2023 году. Такие сроки озвучены в рамках Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов». Идет поиск компаний для разработки элементов связи.