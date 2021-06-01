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15:57
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Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
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Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
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15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
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Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть

Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
wikipedia.org  /  კალისტრატე / CC BY-SA 4.0

Тбилиси, 1 июня. Провокации грузинских националистов способны помочь бывшему премьер-министру Георгию Гахарии, остановившему антироссийский погром в Тбилиси, вернуться в большую политику.

В большую политику Грузии грозит вернуться бывший премьер-министр Георгий Гахария, который после пресечения русофобского погрома в Тбилиси получил прозвище «железный нарком». Политик представил в Тбилиси новую партию «За Грузию». На это обстоятельство было обращено пристальное внимание в материале сетевого издания «ПолитНавигатор».

Источником отмечается, что ранее отставка Гахарии с поста премьер-министра для многих стала весьма неожиданным событием, поскольку он имел опыт министерской работы и обладает существенными компетенциями в области экономики и охраны общественного порядка. Также во время руководства МВД он проявил себя решительным и харизматичным руководителем, когда жестко пресек антироссийские силовые акции, грозившие вылиться в госпереворот, за что и получил свое прозвище. В итоге грузинские радикалы затаили на него обиду. Однако своими нынешними провокациями в его адрес они могут помочь ему получить дополнительные политические очки.

«Радикалы из молодежных движений, аффилированных с «ЕНД», устроили протестные акции с плакатами на русском языке с самым страшным в Грузии обвинением: «Гахария, ты для России!» — сообщает источник.

В издании указывается, что подобные провокационные действия грузинских радикалов в итоге могут сыграть на руку «железному наркому», став для него своеобразной рекламой и лишний раз напомнить грузинам о его готовности противостоять деструктивным явлениям в стране, которая в последнее время сильно страдает от неумелого руководства прозападных сил.

«В общественном восприятии Гахария остается в числе тех немногих, кто обуздал распоясавшихся без меры «нациков», не испугавшись их хозяев», — сообщает источник, отмечая, как его политические противники «своими дурацкими плакатами» фактически оказывают ему «огромную помощь» в борьбе за власть в стране.

Ранее отмечалось, как из-за роста русофобии в стране Грузия стремительно лишается туристов из России.

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выборы грузия политика Гахария
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