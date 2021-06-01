Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть

Тбилиси, 1 июня. Провокации грузинских националистов способны помочь бывшему премьер-министру Георгию Гахарии, остановившему антироссийский погром в Тбилиси, вернуться в большую политику.

В большую политику Грузии грозит вернуться бывший премьер-министр Георгий Гахария, который после пресечения русофобского погрома в Тбилиси получил прозвище «железный нарком». Политик представил в Тбилиси новую партию «За Грузию». На это обстоятельство было обращено пристальное внимание в материале сетевого издания «ПолитНавигатор».

Источником отмечается, что ранее отставка Гахарии с поста премьер-министра для многих стала весьма неожиданным событием, поскольку он имел опыт министерской работы и обладает существенными компетенциями в области экономики и охраны общественного порядка. Также во время руководства МВД он проявил себя решительным и харизматичным руководителем, когда жестко пресек антироссийские силовые акции, грозившие вылиться в госпереворот, за что и получил свое прозвище. В итоге грузинские радикалы затаили на него обиду. Однако своими нынешними провокациями в его адрес они могут помочь ему получить дополнительные политические очки.

«Радикалы из молодежных движений, аффилированных с «ЕНД», устроили протестные акции с плакатами на русском языке с самым страшным в Грузии обвинением: «Гахария, ты для России!» — сообщает источник.

В издании указывается, что подобные провокационные действия грузинских радикалов в итоге могут сыграть на руку «железному наркому», став для него своеобразной рекламой и лишний раз напомнить грузинам о его готовности противостоять деструктивным явлениям в стране, которая в последнее время сильно страдает от неумелого руководства прозападных сил.

«В общественном восприятии Гахария остается в числе тех немногих, кто обуздал распоясавшихся без меры «нациков», не испугавшись их хозяев», — сообщает источник, отмечая, как его политические противники «своими дурацкими плакатами» фактически оказывают ему «огромную помощь» в борьбе за власть в стране.

Ранее отмечалось, как из-за роста русофобии в стране Грузия стремительно лишается туристов из России.