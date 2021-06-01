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15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
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Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
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Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
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Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ

Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 1 июня. Руководству США следует купить у Москвы ЗРК С-400 для защиты зарубежных американских баз от «российской угрозы», заявил в ироничной форме политолог Евгений Сатановский.

Командование ВС США распространило информацию о том, что американские военные базы, находящиеся на территориях других стран, практически никак не защищены от «угроз» со стороны России и Китая, отметил Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Пентагон намерен «вытрясти» из правительства страны дополнительное финансирование для около 800 военных объектов за рубежом. Причем степень достоверности подобных заявлений вызывает сомнения, добавил он.

Активизация борьбы за поставки в американскую армию новой техники и оружия является любопытной, отметил эксперт. Сатановский с иронией предложил Вашингтону купить у РФ С-400 для защиты от «российской угрозы», так как используемые ВС США зенитно-ракетные комплексы Patriot уже успели показать себя не с самой лучшей стороны. Политолог считает, что Вашингтону стоит променять свои «позорные» комплексы на российскую продукцию.

«Может им С-400 предложить? Техника хорошая, и уж во всяком случае точно лучше их «Пэтриотов», которые в Саудовской Аравии жутко опозорились», — написал политолог.

Российские ЗРК уже имеются у одной из стран НАТО — Турции, напомнил Сатановский. По его словам, было бы забавно, если бы глава США Джо Байден попросил российского лидера Владимира Путина в ходе предстоящей встречи продать ему С-400. По мнению эксперта, американскому президенту бы не отказали, однако, резюмировал Сатановский, военные аналитики из Соединенных Штатов, к сожалению, не додумались до такого хода, способного «защитить» американские базы от России.

Ранее представители Западного военного округа рассказали о проведении учений расчетов ЗРК С-400 на территории Ленинградской области. Известно, что военнослужащим удалось успешно справиться с тренировочным заданием, отразив авиационную и ракетную атаку условного противника.

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Все новости / Армия / Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
россия сша с-400 зрк сатановский
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