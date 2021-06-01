Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ

Москва, 1 июня. Руководству США следует купить у Москвы ЗРК С-400 для защиты зарубежных американских баз от «российской угрозы», заявил в ироничной форме политолог Евгений Сатановский.

Командование ВС США распространило информацию о том, что американские военные базы, находящиеся на территориях других стран, практически никак не защищены от «угроз» со стороны России и Китая, отметил Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Пентагон намерен «вытрясти» из правительства страны дополнительное финансирование для около 800 военных объектов за рубежом. Причем степень достоверности подобных заявлений вызывает сомнения, добавил он.

Активизация борьбы за поставки в американскую армию новой техники и оружия является любопытной, отметил эксперт. Сатановский с иронией предложил Вашингтону купить у РФ С-400 для защиты от «российской угрозы», так как используемые ВС США зенитно-ракетные комплексы Patriot уже успели показать себя не с самой лучшей стороны. Политолог считает, что Вашингтону стоит променять свои «позорные» комплексы на российскую продукцию.

«Может им С-400 предложить? Техника хорошая, и уж во всяком случае точно лучше их «Пэтриотов», которые в Саудовской Аравии жутко опозорились», — написал политолог.

Российские ЗРК уже имеются у одной из стран НАТО — Турции, напомнил Сатановский. По его словам, было бы забавно, если бы глава США Джо Байден попросил российского лидера Владимира Путина в ходе предстоящей встречи продать ему С-400. По мнению эксперта, американскому президенту бы не отказали, однако, резюмировал Сатановский, военные аналитики из Соединенных Штатов, к сожалению, не додумались до такого хода, способного «защитить» американские базы от России.

Ранее представители Западного военного округа рассказали о проведении учений расчетов ЗРК С-400 на территории Ленинградской области. Известно, что военнослужащим удалось успешно справиться с тренировочным заданием, отразив авиационную и ракетную атаку условного противника.