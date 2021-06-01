Компьютерные игры так увлекательны и разнообразны, что и ребенок, и даже взрослый может легко найти себе увлечение по душе. Но такие хобби опасны, и об этом говорят психологи, врачи и представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 2018 году после ряда исследований и обсуждения на уровне международного медицинского сообщества ВОЗ приняла решение включить игровое расстройство в перечень Международной классификации болезней, которая начнет действовать уже в январе 2022 года.

Почему же представители глобальной организации здравоохранения так озабочены распространенностью компьютерных игр? Чем опасна игровая зависимость от компьютерных игр? Как выявить это состояние у себя, подростка или близкого человека? И самое главное — как избавиться от компьютерной игровой зависимости? На эти вопросы журналисту ФАН ответила практикующий медицинский и семейный психолог, доктор психологических наук Наталья Зенцова.

Из личного архива Натальи Зенцовой /

Особенности компьютерной игровой зависимости

Так называют одну из форм психологической зависимости, которая проявляется навязчивым стремлением к играм на компьютере или смартфоне. Она развивается точно так же, как зависимости, например, от еды, работы, отношений.

«Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, — комментирует доктор психологических наук Наталья Зенцова. — По статистике, каждый третий тратит на социальные сети и компьютерные игры более 30 часов в неделю. Но часто бывает, что ни сам человек, ни его близкие не могут распознать развитие зависимости».

В середине 90-х годов подростки чаще слушали музыку или увлекались просмотром передач. Сегодня увлечение гаджетами вытеснило прежние привычки. Более 70% современных детей не мыслят своей жизни без компьютера и готовы уделять ему максимум собственного времени. И только если свободное время остается, его тратят на занятия спортом, реальное общение со сверстниками, прогулки. Компьютерные игры при этом становятся главным развлечением. Дети незаметно для себя и родителей погружаются в виртуальный мир, который планомерно вытесняет интерес к миру реальному.

Федеральное агентство новостей /

Как часто встречается игровая зависимость у детей и взрослых

Несмотря на распространенность проблемы, точной статистики в этом вопросе пока не существует. Но есть данные, что не менее 10% взрослых уже страдают от компьютерной игромании, а 40% взрослого населения планеты демонстрируют предрасположенность к этому расстройству. Отсутствие официальной статистики легко объяснить: крайне редко взрослый человек усматривает в своем увлечении болезнь, настоящую проблему. И еще реже обращается за помощью к специалистам.

В отношении детей есть более точные сведения, так как родители обычно внимательнее относятся к их психическому здоровью, чем к собственному. И статистические данные, которыми располагают врачи, пугают: не менее 80% современных детей страдают от этого расстройства.

Опасность зависимости от компьютерных игр

«Зависимость возникает, когда человеку не хватает эмоций, впечатлений, общения, уверенности в себе, — отмечает Наталья Зенцова. — Тогда ребенок или взрослый пытаются уйти от повседневной рутины в виртуальную реальность. Это улучшает эмоциональное самочувствие человека, а игра становится для него потребностью».

Однако «улучшение самочувствия», которое испытывает игроман на первом этапе, оборачивается целым спектром негативных последствий. Особенно ярко они проявляются в детском и подростковом возрасте. Дети мало читают или не делают этого вообще. Вместо живого общения они предпочитают переписываться в социальных сетях. Новая потребность исключает из повседневной жизни прогулки, занятия спортом, выполнение домашних заданий: на все это не остается ни времени, ни желания.

Совсем скоро новый образ жизни накладывает отпечаток на физическое и психическое здоровье ребенка. В первую очередь страдают его осанка и зрение. Статичная искривленная поза, постоянное мерцание экрана нарушают здоровье позвоночника и глаз. Часто появляются жалобы на онемение правой руки и пальцев. Для этого состояния ученые уже даже придумали название — «туннельный синдром» или синдром «руки, держащей мышь», подразумевая, что именно однообразная поза с компьютерной мышкой в ладони приводит к его развитию.

Одновременно наблюдается изменение психического состояния человека. И даже если он понимает, что попал в игровую зависимость, изменить что-то самостоятельно уже не может. Тяга к игре заставляет забывать обо всем на свете, из-за чего ребенок начинает опаздывать в школу, а взрослый — на работу и деловые встречи. Человек часто ощущает усталость, его мучает бессонница, а из-за постоянного эмоционального «тонуса» даже длительный ночной сон не приносит расслабления.

Факт. Дети, увлеченные компьютерными играми, часто демонстрируют жестокость, начинают ругаться с родителями. У них наблюдаются вспышки агрессии, которые выливаются в физическое насилие.

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Симптомы игровой зависимости

Существуют четкие признаки, которые позволяют специалисту диагностировать наличие игромании у ребенка или взрослого.

Абстинентный синдром. Или синдром отмены, который проявляется нервозностью, крайней степенью раздражения, если по какой-то причине человек не может начать или продолжить игру.

Или синдром отмены, который проявляется нервозностью, крайней степенью раздражения, если по какой-то причине человек не может начать или продолжить игру. Компульсивность. Так называют неконтролируемое поведение, приступы, которые направлены на достижение единственной цели — сесть за компьютер и начать играть. Один из показателей компульсивности — стремление при любой удобной возможности погрузиться в игру, например, когда ребенок, едва зайдя домой из школы, бросает портфель и тут же бежит за компьютер.

Так называют неконтролируемое поведение, приступы, которые направлены на достижение единственной цели — сесть за компьютер и начать играть. Один из показателей компульсивности — стремление при любой удобной возможности погрузиться в игру, например, когда ребенок, едва зайдя домой из школы, бросает портфель и тут же бежит за компьютер. Отрицание. Этот симптом характерен для любой зависимости. Человек, страдающий ею, не будет соглашаться с разумными доводами окружающих. Его критическое отношение к негативным последствиям своего пристрастия снижено. Он будет спорить, отрицать, доказывать, что никакой привязанности не испытывает, однако его поведение будет говорить об обратном.

Этот симптом характерен для любой зависимости. Человек, страдающий ею, не будет соглашаться с разумными доводами окружающих. Его критическое отношение к негативным последствиям своего пристрастия снижено. Он будет спорить, отрицать, доказывать, что никакой привязанности не испытывает, однако его поведение будет говорить об обратном. Толерантность. С развитием толерантности к алкоголю человек стремится увеличивать дозу, с каждым разом употребляя все больше и больше спиртного. В отношении компьютерных игр происходит то же самое. Человек проводит за компьютером все больше времени, не замечая пролетевших минут и часов. При этом ему кажется, что он потратил совсем немного времени, стремится посидеть за игрой «еще чуть-чуть», «еще минуточку», даже если уже критически опаздывает в школу или на встречу, а времени для отдыха или сна у него почти не остается.

По мнению Натальи Зенцовой, родители могут распознать признаки компьютерной зависимости у ребенка по его поведению.

Для этого состояния характерны:

обиды, слезы и негодование, если родители просят прекратить играть;

неспособность ребенка сказать, сколько времени он планирует потратить на игру сегодня;

злость и раздражение, если во время «любимого занятия» ему приходится переключаться на что-то другое;

регулярные просьбы к родителям дать денег или оплатить очередные игровые обновления, покупку аксессуаров для компьютера;

снижение успеваемости в школе, невыполнение домашних заданий;

отказ от участия в выполнении домашних, бытовых дел и использование этого времени на игры;

нарушение режима дня: ребенок поздно ложится спать, из-за чего не высыпается, пропускает приемы пищи из-за увлеченности игрой;

подросток не хочет заниматься ничем более: ему не нужны хобби, обычные увлечения (спорт, танцы, секции), он не стремится к реальному общению со сверстниками;

в обычное время пребывает в подавленном состоянии, плохом настроении, но как только садится за компьютер, настроение улучшается;

невозможность поиграть вызывают раздражительность, подавленность, несмотря на интересное или необычное окружение (в семейной поездке, на экскурсии, детском празднике);

ребенок не демонстрирует стремления общаться со сверстниками, дружить с кем-либо, становится замкнутым, а если и идет с кем-то на контакт, то в разговорах главенствует тема компьютерных игр.

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Тест на игровую зависимость

Распознать игроманию у ребенка проще, чем у взрослого: об этом говорят особенности поведения или «изменение» характера, которое замечают родители и близкие. Поведение взрослых более сложное, осознанное, а потому для выявления игромании можно использовать специальные тесты.

«Существует несколько тестов, позволяющих диагностировать игровую зависимость, — уточняет Наталья Зенцова. — Но нужно помнить, что наиболее точный диагноз может поставить только специалист».

Опросник «Шкала ложных пари»

Это самый простой тест, который позволяет отличить зависимого игромана от человека, который лишь время от времени играет «в свое удовольствие». Он состоит из двух вопросов:

Испытывали ли вы когда-то желание вложить в игру большие суммы? Обманывали ли вы когда-то близких о том, сколько денег тратите на игры?

Отвечать нужно кратко — «да» или «нет». Положительный ответ на один из вопросов говорит о склонности к игромании.

Факт. С помощью этого теста можно незаметно диагностировать игроманию у подростка, задав один или оба вопроса «вскользь» в разговоре.

Опросник сообщества анонимных игроков

Он состоит из 20 вопросов. Игроман даст более семи положительных ответов. Такой результат говорит о наличии зависимости, контролировать которую человек уже не в силах, и о том, что он нуждается в профессиональной помощи.

Опросник MAGS

Он создан для диагностики увлечения азартными играми, но и для выявления компьютерной игромании использоваться тоже может. Включает 31 вопрос, которые помогают определить как наличие зависимости, так и негативных последствий, которые она уже вызвала.

Стадии компьютерной игромании

Наблюдения близких и тесты позволяют лишь распознать проблему. Но чтобы определить, на какой стадии находится болезнь и как с ней справиться, важно обратиться к специалисту. Интернет-зависимость от игр опасна тем, что страдающий ею человек, как правило, не понимает глубины проблемы. И если взрослый в какой-то момент может осознать, что загнал себя в ловушку, и признаться в этом врачу или психологу, то ребенок этого никогда не сделает.

Врачи выделяют четыре стадии опасного состояния.

Легкая увлеченность. Механизмы зависимости формируются. Во время и после игры человек испытывает удовлетворение. Ему нравятся реалистичная графика, «живой» звук, необычные сюжеты, в которых он принимает участие. Все это вызывает яркие эмоции и стремление повторить эти действия, чтобы вновь получить удовольствие. На этом этапе игра становится целенаправленной: игрок испытывает потребность вновь «примерять» на себя выбранную роль. Увлеченность. Первое «знакомство» позади, и потребность играть уже диктует распорядок дня подростка. Новое занятие становится для него приоритетным, тогда как общение с близкими, отдых, школьные и домашние обязанности уходят на второй план. Его мысли заняты лишь игрой и стремлением к ней. Зависимость. Происходит серьезная перестройка ценностной и смысловой структуры личности. Во главу угла в ней выводится потребность в игре, а самооценка подростка снижается. Основополагающая ценность вызывает изменения характера, поведения, настроения, меняет ритм и образ жизни. Ругаться, скандалить, обижаться, врать, проявлять агрессию даже в отношении самых близких людей становится нормой, если это необходимо для достижения главной цели. Привязанность. Самая продолжительная стадия, которая может длиться годами. Во время игры человек может уже не чувствовать былого прилива сил, интереса или ярких эмоций. Несмотря на то, что его игровая активность угасает, он живет «от игры к игре», отказаться от привычки уже не в силах.

«Если вы заметили у подростка игровую зависимость, не затягивайте с обращением к специалисту, — советует доктор психологических наук Наталья Зенцова. — Важно как можно раньше диагностировать ее и помочь ребенку от нее отказаться. Самостоятельно это состояние не лечится. Нужен комплексный профессиональный подход и четкое выполнение родителями подростка рекомендаций специалиста».

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Как лечить игроманию

Чем раньше обратить внимание на проблему, тем быстрее получится с ней справиться. В одних случаях родители могут помочь ребенку своими силами, в других — должны срочно обращаться к врачу — клиническому, медицинскому психологу. Понять эту грань позволит оценка времени, которое ребенок проводит с гаджетами.

Совет. Если вы стали замечать, что подросток все свободное время посвящает телефону или компьютеру, нужно насторожиться. Ограничьте время их использования 1,5-2 часами в день. Если такое ограничение встречает резкое негодование или же ребенок продолжает играть, но уже тайно, — обращайтесь за консультацией к специалисту.

Эффективные методы лечения игровой зависимости на ранних стадиях предусматривают амбулаторную работу с медицинским психологом. Психотерапия включает регулярное — 2-3 раза в неделю — общение с самим подростком, а также семейные сессии с его родителями, родными.

Профилактика игровой зависимости

«Чтобы у ребенка не возникло желания пребывать в виртуальной реальности, общение с родными в семье должно быть интересным, протекать в условиях доверия и обеспечивать чувство безопасности, — советует Наталья Зенцова. — Поэтому при лечении игромании мы, специалисты, всегда работаем над восстановлением положительной атмосферы в том числе и в семье».

Специалист рекомендует чаще общаться с ребенком, интересоваться, как прошел его день, рассказывать и о себе, шутить и смеяться. Ребенок должен усвоить простую истину: ни одна компьютерная игра не сможет конкурировать с теплотой человеческих отношений.

Не менее важно показывать ребенку альтернативные способы проявления себя, своих лидерских качеств и навыков общения, альтернативных виртуальным способам. Если он стремится к виртуальному общению, запишите его на курсы актерского мастерства или отправляйте в детские лагеря летом. Если ему нравится проявлять свои лидерские качества, отдайте его в спортивную секцию или в школу юных лидеров.

Досуг ребенка должен быть интересным, а хобби — доставлять ему удовольствие. А вот время, проводимое за компьютером, нужно ограничивать: вместо него жизнь ребенка важно наполнить живым общением со сверстниками, полезными и интересными занятиями и вниманием близких людей.