Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир

Москва, 1 июня. Ученые выяснили, что древние люди, обитавшие на территории современной Сибири, считали лося проводником между мирами.

К исследованию роли лосей в жизни древних людей, обитавших на данной территории, ученых побудили распространенные в искусстве того времени изображения этих животных. Также среди погребального инвентаря часто встречались головы лосей без рогов, пишет Planet Today.

Исследователи сначала полагали, что лосиное мясо было основой рациона древних, но найденные на стоянках охотников кости не подтвердили эту теорию. Тогда ученые выдвинули версию, что картинки могут представлять собой изображения лосихи, которая считалась «матерью всех животных».

Кроме того, специалисты предположили, что лось мог являться проводником в загробный мир, то есть «на тот берег». Эту теорию они считают более правдоподобной, поскольку лоси хорошо ныряют и в состоянии переплыть даже бурную реку. Древние люди по этой причине могли считать животное надежным проводником в загробный мир, говорится в работе, опубликованной в Journal of Anthropological Archaeology.

Ранее ученые выяснили, что задолго до вступления человечества в индустриальную эпоху люди самостоятельно изменяли облик окружающей среды. При исследованиях окрестностей озера Ньяса в Восточной Африке было установлено, что племя, проживавшее здесь 92 тысячи лет назад, сжигало леса.