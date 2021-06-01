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Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
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Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир

Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Москва, 1 июня. Ученые выяснили, что древние люди, обитавшие на территории современной Сибири, считали лося проводником между мирами.

К исследованию роли лосей в жизни древних людей, обитавших на данной территории, ученых побудили распространенные в искусстве того времени изображения этих животных. Также среди погребального инвентаря часто встречались головы лосей без рогов, пишет Planet Today.

Исследователи сначала полагали, что лосиное мясо было основой рациона древних, но найденные на стоянках охотников кости не подтвердили эту теорию. Тогда ученые выдвинули версию, что картинки могут представлять собой изображения лосихи, которая считалась «матерью всех животных».

Кроме того, специалисты предположили, что лось мог являться проводником в загробный мир, то есть «на тот берег». Эту теорию они считают более правдоподобной, поскольку лоси хорошо ныряют и в состоянии переплыть даже бурную реку. Древние люди по этой причине могли считать животное надежным проводником в загробный мир, говорится в работе, опубликованной в Journal of Anthropological Archaeology.

Ранее ученые выяснили, что задолго до вступления человечества в индустриальную эпоху люди самостоятельно изменяли облик окружающей среды. При исследованиях окрестностей озера Ньяса в Восточной Африке было установлено, что племя, проживавшее здесь 92 тысячи лет назад, сжигало леса.

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ученые лоси древние
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