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15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
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В США задумались над размещением американского спецназа на Тайване

Армия
В США задумались над размещением американского спецназа на Тайване
flickr.com/The U.S. Army  /  Staff Sgt. Shane Hamann

Вашингтон, 1 июня. Кандидат в руководители спецназа Кристофер Майер считает, что американский спецназ мог бы научить военных на Тайване сдерживанию потенциального «китайского вторжения».

На слушаниях комитета по вооруженным силам Сената США, прошедших 27 мая, Майер предложил «серьезно подумать» о переброске американских военных на Тайвань.

Его идея стала ответом на вопрос сенатора Джоша Хоули о способах сдерживания «китайской агрессии».

«Я думаю, что в некоторых областях, о которых они, возможно, не думают <…> в случае военного вторжения Китая, могут появиться некоторые возможности для сетей сопротивления или чего-нибудь другого, что мы оставим в тылу возможного десанта противника», — заявил Майер.

Он добавил, что американский спецназ на Тайване обучил бы местных военнослужащих тому, как сдерживать потенциальное «китайское вторжение». Например, американцы могли бы дать четкие инструкции тайваньским силам о нерегулярных боевых действиях и сопротивлении «высадке морского десанта» НОАК.

Ранее сообщалось о планах Японии увеличить военные расходы из-за роста военной напряженности вокруг Тайваня.

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Все новости / Армия / В США задумались над размещением американского спецназа на Тайване
сша спецназ тайвань
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