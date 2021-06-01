В США задумались над размещением американского спецназа на Тайване

Вашингтон, 1 июня. Кандидат в руководители спецназа Кристофер Майер считает, что американский спецназ мог бы научить военных на Тайване сдерживанию потенциального «китайского вторжения».

На слушаниях комитета по вооруженным силам Сената США, прошедших 27 мая, Майер предложил «серьезно подумать» о переброске американских военных на Тайвань.

Его идея стала ответом на вопрос сенатора Джоша Хоули о способах сдерживания «китайской агрессии».

«Я думаю, что в некоторых областях, о которых они, возможно, не думают <…> в случае военного вторжения Китая, могут появиться некоторые возможности для сетей сопротивления или чего-нибудь другого, что мы оставим в тылу возможного десанта противника», — заявил Майер.

Он добавил, что американский спецназ на Тайване обучил бы местных военнослужащих тому, как сдерживать потенциальное «китайское вторжение». Например, американцы могли бы дать четкие инструкции тайваньским силам о нерегулярных боевых действиях и сопротивлении «высадке морского десанта» НОАК.

Ранее сообщалось о планах Японии увеличить военные расходы из-за роста военной напряженности вокруг Тайваня.