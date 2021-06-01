Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем

Краснодар, 1 июня. Машина упала на мужчину во время ремонта. Потерпевший скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку.

Трагедия произошла на одной из улиц города-курорта. Водитель привез автомобиль в ремонт. Когда механик поднял его на домкрате, машина в какой-то момент рухнула. Оказавшийся поблизости 38-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.

По факту смертельного инцидента организована проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Похожая трагедия произошла ранее в Ленобласти, сообщал ФАН. Грузовик раздавил своего водителя на асфальтовом заводе. Автомобиль начал самопроизвольное движение.