Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку

Тюмень, 1 июня. Суд вынес приговор экс-начальнику УМВД по Тюменской области. Высокопоставленный офицер признан виновным в коррупции.

Фигуранту не придется сидеть в колонии. Согласно приговору, взяточник должен выплатить штраф в размере 3,6 миллиона рублей. В течение пяти лет он не может занимать посты на госслужбе.

Виновника в 2019 году задержали сотрудники регионального управления ФСБ. На него вышли в ходе следствия по делу другого силовика. Гособвинитель настаивал, чтобы бывшего руководителя посадили на девять лет и оштрафовали на 4,2 миллиона рублей.