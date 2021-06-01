Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»

Санкт-Петербург, 1 июня. Закон «О просветительской деятельности» довольно интересный, однако требует доработки. Об этом заявил журналист телеканала RT Константин Придыбайло.

С 1 июня на территории России начал функционировать закон, который определяет контроль и порядок осуществления просветительской деятельности. Инициатива направлена на защиту подрастающего поколения от антироссийской пропаганды, которая преподносится под видом «просветительства».

В рамках конференции Медиагруппы «Патриот» Константин Придыбайло ответил на вопрос корреспондента издания «ПолитЭксперт» о новом законе, направленном на защиту молодого поколения.

«Да, закон довольно интересный. В нем есть белые пятна, он отрезает возможность крутым образовательным проектам, которые были много лет. Он отрезает много той части проектов, которые занимались откровенной пропагандой. Поэтому закон нужно допиливать», — сказал журналист.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Он подчеркнул, что сам факт появления закона «О просветительской деятельности» — это хорошо, однако проект необходимо доработать.

Как стало известно ранее, интерес к персоне бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской упал на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом также заявил Константин Придыбайло.