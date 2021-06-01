Житель Саранска «сбежал» из полицейской «буханки» и попал на видео

Саранск, 1 июня. Полицейские Мордовии «прозевали» задержанного жителя Мордовии. Мужчина покинул автомобиль прямо на ходу.

Неудавшийся побег задержанного местными стражами порядка мужчины запечатлел видеорегистратор одного из жителей Саранска. На кадрах в первые секунды, когда поток автомобилей только притормозил, задние двери «буханки» осторожно начали открываться. «Пассажир», оглянувшись, оценил все риски и решил покинуть УАЗ.

Однако побег преступника был замечен полицейскими. Слабо стоящего на ногах беглеца не составило труда догнать и вернуть обратно в машину.

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