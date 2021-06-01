Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам

Москва, 1 июня. Законопроект об обязанности зарубежных IT-компаний открывать представительства в России призван уравнять их права с отечественными организациями этой сферы. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Алексей Кобилев.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые обязывает иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо.

«Законопроект особенно актуален в контексте действий ряда IT-гигантов, активно работающих в России, но при этом не идущих на конструктивный диалог с регуляторами. Например, тот же Twitter, ранее проигнорировавший тысячи запросов Роскомнадзора по удалению контента, нарушающего действующее законодательство Российской Федерации», — заявил Кобилев.

Предполагается, что полноценные представительства IT-компаний смогут нести ответственность за нарушение российского законодательства и взаимодействовать с государственными структурами.

Документ также предполагает меры, стимулирующие соблюдать законодательство РФ. В их числе — маркировка сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян.

В крайних случаях рассматривается включение таких организаций в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.