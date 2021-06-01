Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон

Москва, 1 июня. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в список тренеров сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

Евгений Плющенко, который в июне прошлого года был включен в список тренеров национальной команды, останется в штабе на предстоящий сезон. Соответствующую информацию представила пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.

Плющенко попал в список тренеров после перехода в его академию чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и чемпионки Европы Алены Косторной. В этом году обе спортсменки вернулись к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

Ранее финно-шведская журналистка Анна-Лена Лорен описала интерьер кабинета Плющенко. Поводом для визита к тренеру стало выступление Александры Трусовой.