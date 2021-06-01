Максим Галкин проиграл Пенсионному фонду в суде из-за 4 тысяч рублей

Москва, 1 июня. Пенсионный фонд России (ПФР) выиграл в суде у юмориста и телеведущего Максима Галкина и добился решения о взыскании 4 тысяч рублей с шоумена.

Как говорится в тексте судебного приказа, Арбитражный суд Москвы встал на сторону ПФР в разбирательстве с артистом. Пенсионный фонд обратился в суд, чтобы получить приказ о взыскании денег с Галкина, имеющего статус индивидуального предпринимателя.

По данным ПФР, юморист нарушил обязанности, предусмотренные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. В материалах суда не уточняется, какое именно нарушение допустил телеведущий.

Дело о выдаче судебного приказа рассматривали без заседания и без представителей сторон. Приказ опубликовали еще в апреле, однако известно о нем стало лишь сейчас. Галкин мог представить свои возражения, но не воспользовался этим правом. Известно также, что суд первой инстанции постановил взыскать с шоумена 1 тысячу рублей госпошлины в пользу ПФР.

Максим Галкин рассказывал, как получал множество писем от заключенных. Почтовый адрес шоумена опубликовали в одной из газет, после чего отбывающие наказание начали активно писать артисту.