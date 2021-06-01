Швейцария может закрыть небо над Женевой из-за переговоров Путина и Байдена

Женева, 1 июня. Власти Швейцарии могут закрыть воздушное пространство над Женевой из-за переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

Речь идет о возможном закрытии неба для гражданских самолетов. Сейчас в Швейцарии идет подготовка к наблюдению за воздушным пространством. Не исключено, что во время российско-американского саммита будут введены дополнительные меры.

Ранее были названы декорации «женевского маневра» Путина против Байдена. Журналисты выяснили, что лидеры РФ и США неслучайно выбрали Швейцарию для места встречи.