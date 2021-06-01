Правоохранители доставили Пивоварова в Краснодар

Краснодар, 1 июня. Фигурант уголовного дела Андрей Пивоваров прилетел в Краснодар в сопровождении правоохранителей. Его сразу повезли в Следственный комитет.

В здание СК уже направился защитник Пивоварова Александр Валявский. Адвокат и его клиент смогут обсудить линию защиты в ходе следствия.

Юрист ранее заявлял, что не знает всю суть обвинений в отношении фигуранта. Известно, что уголовное дело возбуждено по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Пивоваров руководил ранее «Открытой Россией»1. Эта НКО признана нежелательной в РФ, сообщал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ