Безработный житель Ленобласти похитил и избил ребенка

Санкт-Петербург, 1 июня. Полиция задержала безработного гражданина по подозрению в избиении чужого ребенка.

Житель поселка Большая Ижора обратился в полицию с заявлением, что неизвестный удерживал его 10-летнего сына в квартире более двух часов. Мальчик рассказал, что его били по голове. Отец ребенка, узнав о случившемся, после переговоров с преступником освободил сына.

Спустя сутки по подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний безработный житель Ломоносовского района Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал о том, что петербуржец похитил собственную дочь и увез в неизвестном направлении.