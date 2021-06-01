США признали беззащитность своих военных баз перед оружием России и Китая

Вашингтон, 1 июня. Американские военные базы, находящиеся в разных странах мира, стали уязвимыми перед современным вооружением России и Китая.

К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), пишет в своем материале для РИА Новости аналитик Андрей Коц. По имеющимся данным, Соединенные Штаты имеют по всему миру более 800 военных баз. И если ранее они считались малоуязвимыми, то теперь американские солдаты, несущие службу за рубежом, не могут чувствовать себя в безопасности.

Причиной этому, считают специалисты CSBA, является беззащитность военных объектов перед современным оружием, которым владеют Москва и Пекин. Они отметили, что существующих зенитных средств недостаточно, чтобы отразить возможную атаку.

«Система обороны наших зарубежных баз не справится с большим количеством ракет или беспилотных летательных аппаратов, — указывается в докладе сотрудников центра.

Они подчеркнули, что в защите военных баз США полагаются на средства ПРО и ПВО времен холодной войны, в то время как Россия и Китай достигли серьезных результатов в разработке своего вооружения. КНР имеет возможности наносить удар в Южно-Китайском море, в то время как РФ в случае конфликта сможет атаковать объекты Пентагона в Европе. В целом, Россия и Китай имеют тысячи крылатых и гиперзвуковых ракет, опасных для США.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие случайно выдали секретную информацию о тактическом ядерном оружии США на военных базах в Европе. Отмечается, что утечка информации произошла из-за онлайн-приложений.