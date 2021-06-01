США признали беззащитность своих военных баз перед оружием России и Китая

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
Все новости
01 июня 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
Все новости

США признали беззащитность своих военных баз перед оружием России и Китая

Армия
США признали беззащитность своих военных баз перед оружием России и Китая
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 1 июня. Американские военные базы, находящиеся в разных странах мира, стали уязвимыми перед современным вооружением России и Китая.

К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), пишет в своем материале для РИА Новости аналитик Андрей Коц. По имеющимся данным, Соединенные Штаты имеют по всему миру более 800 военных баз. И если ранее они считались малоуязвимыми, то теперь американские солдаты, несущие службу за рубежом, не могут чувствовать себя в безопасности.

Причиной этому, считают специалисты CSBA, является беззащитность военных объектов перед современным оружием, которым владеют Москва и Пекин. Они отметили, что существующих зенитных средств недостаточно, чтобы отразить возможную атаку.

«Система обороны наших зарубежных баз не справится с большим количеством ракет или беспилотных летательных аппаратов, — указывается в докладе сотрудников центра.

Они подчеркнули, что в защите военных баз США полагаются на средства ПРО и ПВО времен холодной войны, в то время как Россия и Китай достигли серьезных результатов в разработке своего вооружения. КНР имеет возможности наносить удар в Южно-Китайском море, в то время как РФ в случае конфликта сможет атаковать объекты Пентагона в Европе. В целом, Россия и Китай имеют тысячи крылатых и гиперзвуковых ракет, опасных для США.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие случайно выдали секретную информацию о тактическом ядерном оружии США на военных базах в Европе. Отмечается, что утечка информации произошла из-за онлайн-приложений.

Вернуться назад

Все новости / Армия / США признали беззащитность своих военных баз перед оружием России и Китая
россия сша китай военные базы
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 90326 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 55911 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 46539 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 40470 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 35639 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Рейтинг@Mail.ru