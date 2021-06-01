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15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
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Сборная Канады проиграла Финляндии и может покинуть ЧМ-2021

Спорт
Сборная Канады проиграла Финляндии и может покинуть ЧМ-2021
Global Look Press  /  Andrea Re/Keystone Press Agency

Рига, 1 июня. Хоккеисты канадской сборной могут завершить выступление на чемпионате мира после поражения от Финляндии.

Матч сборных Канады и Финляндии прошел 1 июня на «Арене-Рига» в Латвии. Номинальные гости, дважды уступая в счете по ходу игры, одержали победу в серии буллитов. Сборная Финляндии набрала 17 очков и досрочно заняла первое место в турнирной таблице группы A.

Канада потерпела четвертое поражение на турнире. В случае ничьей в матче сборных Латвии и Германии подопечные Жерара Галлана не выйдут в плей-офф планетарного первенства.

Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. В турнире участвуют 16 национальных сборных, в том числе российская команда, выступающая в группе A.

Ранее сборная Белоруссии лишилась шансов на попадание в плей-офф ЧМ-2021. В шестом матче на турнире подопечные Михаила Захарова с крупным счетом уступили Швейцарии.

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Все новости / Спорт / Сборная Канады проиграла Финляндии и может покинуть ЧМ-2021
финляндия хоккей спорт канада ЧМ-2021
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