Сборная Канады проиграла Финляндии и может покинуть ЧМ-2021

Рига, 1 июня. Хоккеисты канадской сборной могут завершить выступление на чемпионате мира после поражения от Финляндии.

Матч сборных Канады и Финляндии прошел 1 июня на «Арене-Рига» в Латвии. Номинальные гости, дважды уступая в счете по ходу игры, одержали победу в серии буллитов. Сборная Финляндии набрала 17 очков и досрочно заняла первое место в турнирной таблице группы A.

Канада потерпела четвертое поражение на турнире. В случае ничьей в матче сборных Латвии и Германии подопечные Жерара Галлана не выйдут в плей-офф планетарного первенства.

Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. В турнире участвуют 16 национальных сборных, в том числе российская команда, выступающая в группе A.

Ранее сборная Белоруссии лишилась шансов на попадание в плей-офф ЧМ-2021. В шестом матче на турнире подопечные Михаила Захарова с крупным счетом уступили Швейцарии.