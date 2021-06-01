В Минпромторге рассказали о переговорах с Маском по заводу Tesla в России

Москва, 1 июня. Министерство промышленности и торговли сообщило о ходе процесса переговоров с компанией Tesla по поводу строительства автомобильного завода на территории РФ.

Представитель Минпромторга РФ отмечает, что на данный момент конкретных договоренностей с Илоном Маском не достигнуто. Речь идет о возведении предприятия по производству электрокаров Tesla в России. Об этом пишет ТАСС.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сказал, что пока процесс не продвинулся.

Недавно стало известно о том, что автоконцерн перенес старт производства электроседанов Model S Plaid. Глава корпорации Илон Маск писал про это на своей страничке в Twitter.