Директор PushkinRun объяснил, как заставить себя бегать

Санкт-Петербург, 1 июня. Если человек вышел на пробежку вопреки желанию, он может собой гордиться, это один из способов мотивации к спорту, считает директор серии забегов PushkinRun Валерий Дубченко.

В преодолении себя есть радость, это тоже вариант мотивации. Многие люди бегают, чтобы доказать самим себе свои способности, это приносит им счастье, отметил кандидат в мастера спорта по триатлону на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Бывает, что устаешь, но если говорить о любителях, бег — это переключение, например, с работы. В это время вы отдыхаете ментально. Это позитивно будет влиять», — подчеркнул Дубченко.

Продолжая тему мотивации, директор PushkinRun вспомнил фразу японского писателя Харуки Мураками. Тот говорил, что к бегу его подталкивает уже само осознание того, что он может бежать, ведь не все имеют такую возможность.

Дубченко также добавил, что начать бегать сегодня может каждый. В открытом доступе есть тренировочные планы, рассчитанные на разный уровень подготовки, можно получить онлайн-консультации.