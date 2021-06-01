Придыбайло объяснил резкий спад интереса к Тихановской после задержания Протасевича

Санкт-Петербург, 1 июня. Интерес к бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской упал на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair, заявил журналист Константин Придыбайло.

Речь идет о незапланированной посадке рейса Афины — Вильнюс в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о возможном минировании судна. В результате проверки опасность не подтвердилась. Рейсом летел один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Тихановская не способна самостоятельно принимать решения. Ею управляют, как куклой: готовят речь для выступлений, говорят о дальнейших действиях и тому подобное. Иностранные покровители пытаются сделать из нее великомученицу. Однако после задержания Протасевича личность экс-кандидата на пост главы республики ушла на второй план, поскольку он сам расскажет, что нужно.

«Она (Тихановская. — Прим. ФАН) не так интересна, <...> она вообще ничего не решает, над ней стоят люди <...> Она кукла, есть куклы с рукой в одном месте — это Тихоновская», — заявил Придыбайло.

Своим мнением журналист поделился в рамках брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Встреча началась в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция идет здесь.