Придыбайло объяснил резкий спад интереса к Тихановской после задержания Протасевича

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
Все новости
01 июня 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
Все новости

Придыбайло объяснил резкий спад интереса к Тихановской после задержания Протасевича

  /   Обновлено: 01 июня 2021 15:39
Общество
Придыбайло объяснил резкий спад интереса к Тихановской после задержания Протасевича
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 1 июня. Интерес к бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской упал на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair, заявил журналист Константин Придыбайло.

Речь идет о незапланированной посадке рейса Афины — Вильнюс в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о возможном минировании судна. В результате проверки опасность не подтвердилась. Рейсом летел один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали.

Придыбайло объяснил резкий спад интереса к Тихановской после задержания Протасевича
tsikhanouskaya.org  / Светлана Тихановская

Тихановская не способна самостоятельно принимать решения. Ею управляют, как куклой: готовят речь для выступлений, говорят о дальнейших действиях и тому подобное. Иностранные покровители пытаются сделать из нее великомученицу. Однако после задержания Протасевича личность экс-кандидата на пост главы республики ушла на второй план, поскольку он сам расскажет, что нужно.

«Она (Тихановская. — Прим. ФАН) не так интересна, <...> она вообще ничего не решает, над ней стоят люди <...> Она кукла, есть куклы с рукой в одном месте — это Тихоновская», — заявил Придыбайло.

Своим мнением журналист поделился в рамках брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Встреча началась в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция идет здесь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Придыбайло объяснил резкий спад интереса к Тихановской после задержания Протасевича
медиагруппа патриот Тихановская Придыбайло
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 90326 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 55911 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 46539 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 40470 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 35639 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Рейтинг@Mail.ru