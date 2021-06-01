Елена Малышева перечислила плюсы холодного кофе

Москва, 1 июня. Кофе, приготовленный методом колд брю, может оказать пользу для здоровья человека. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила чудесные свойства напитка.

Холодный кофе содержит на треть меньше кофеина, поэтому его стимулирующее действие снижено. Кроме того, напиток обладает особыми соединениями, которые называются полифенолами. Они предотвращают слипание клеток крови и образование тромбов. При этом горячий кофе таких соединений не содержит.

Малышева в эфире программы «Жить здорово!» отметила, что холодный кофе — это не просто остывший кофе, а напиток заваренный холодной водой. Для этого существует особый метод приготовления — колд брю.

Помимо этого, холодный кофе обладает меньшим мочегонным эффектом и бережет эмаль, то есть не окрашивает зубы. Колд брю является менее горьким и кислым, его вкус мягче, поэтому вместе с ним съедают меньше сладкого, чем с горячим кофе. Также в чашку холодного напитка, как правило, добавляют меньше сахара.

Недавно кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников. Кофе действительно оказывает негативное влияние на пациентов с гипертонией, повышая давление. Однако действие напитка очень ограничено по времени.