Около пяти зарубежных стран интересуются приобретением российского истребителя Су-57

Москва, 1 июня. Руководство нескольких зарубежных государств проявляет значительный интерес к покупке экспортной версии новейшего российского истребителя Су-57.

Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, отвечая на вопросы представителей СМИ.

«Конечно, мы ведем переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется... Юго-Восточная Азия... Четыре-пять стран интересуются», — подчеркнул Михеев.

Руководитель государственного концерна «Рособоронэкспорт» не назвал конкретные страны Юго-Восточной Азии, которые могут купить российский истребитель Су-57.

Ранее сообщалось, что самолеты этого типа получат возможность управления группой от двух до четырех тяжелых БПЛА «Охотник», которые смогут наносить удары по наземным и воздушным целям под контролем пилота Су-57.