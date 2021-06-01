Сенатор Кусайко напомнила о важности защиты детей от противоправного контента в Сети

Москва, 1 июня. Какие существуют аспекты защиты детей в Сети, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Современный мир сложно представить без интернета. Однако Всемирная паутина таит в себе множество опасностей, в том числе и для детей. Совет Федерации работает над тем, чтобы защитить россиян от противоправного контента в Сети.

Например, в РФ принят закон, обязывающий соцсети выявлять и блокировать запрещенную информацию. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также о способах изготовления и использования наркотиков. Владелец сети должен незамедлительно ограничить доступ к подобным публикациям.

«Лица, которые посчитают, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться за судебной защитой — в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. Владельцы соцсетей, кроме того, обязаны не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную брань», — напомнила Кусайко.

За отказом удалить запрещенный контент последует наказание в виде штрафа. Статистика свидетельствует о выявлении более 100 тыс. случаев распространения противоправной информации в соцсетях в год. Этот показатель растет, подчеркнула Татьяна Кусайко.

«Необходимость принятия мер профилактики распространения контента в социальных сетях, медиа-пространстве, угрожающего жизни и здоровью наших детей — бесспорна», — резюмировала она.

Многие родители считают, что именно интернет оказывает негативное влияние на детей и мешает процессу их воспитания. Подростки активно пользуются такими ресурсами, как YouTube, ВКонтакте, TikTok и Instagram. Реже всего российские подростки используют Facebook.