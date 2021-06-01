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01 июня 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
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Сенатор Кусайко напомнила о важности защиты детей от противоправного контента в Сети

Общество
Сенатор Кусайко напомнила о важности защиты детей от противоправного контента в Сети
pixabay.com  /  Chuck Underwood

Москва, 1 июня. Какие существуют аспекты защиты детей в Сети, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Современный мир сложно представить без интернета. Однако Всемирная паутина таит в себе множество опасностей, в том числе и для детей. Совет Федерации работает над тем, чтобы защитить россиян от противоправного контента в Сети.

Например, в РФ принят закон, обязывающий соцсети выявлять и блокировать запрещенную информацию. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также о способах изготовления и использования наркотиков. Владелец сети должен незамедлительно ограничить доступ к подобным публикациям.

«Лица, которые посчитают, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться за судебной защитой — в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. Владельцы соцсетей, кроме того, обязаны не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную брань», — напомнила Кусайко.

За отказом удалить запрещенный контент последует наказание в виде штрафа. Статистика свидетельствует о выявлении более 100 тыс. случаев распространения противоправной информации в соцсетях в год. Этот показатель растет, подчеркнула Татьяна Кусайко.

«Необходимость принятия мер профилактики распространения контента в социальных сетях, медиа-пространстве, угрожающего жизни и здоровью наших детей — бесспорна», — резюмировала она.

Многие родители считают, что именно интернет оказывает негативное влияние на детей и мешает процессу их воспитания. Подростки активно пользуются такими ресурсами, как YouTube, ВКонтакте, TikTok и Instagram. Реже всего российские подростки используют Facebook.

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Все новости / Общество / Сенатор Кусайко напомнила о важности защиты детей от противоправного контента в Сети
дети интернет кусайко
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