В Боливии арестовали членов наркокартеля «Кинтана Самора»

Ла-Пас, 1 июня. Сотрудники боливийского Спецназа по борьбе с наркотиками (FELCN) совместно с Группой специальных операций (GIOE) арестовали членов клана «Кинтана Самора», которые занимались перевозкой наркотиков. Во время задержания было изъято 152 килограмма кокаина.

El Ministerio de Gobierno de Bolivia informó este lunes que se desbarató a una "organización criminal" que ingresaba droga desde Perú, la acopiaba en el oriente boliviano para luego llevarla hacia Brasil y Argentina https://t.co/LKFJTzIyot — Portal de Noticias vea.global (@portalveaglobal) May 31, 2021

Министр внутренних дел Карлос Эдуардо дель Кастильо рассказал, что преступная группировка занималась перевозкой наркотиков между странами. Запрещенные вещества поступали в Боливию с территории общины Сисасани, расположенной на берегу озера Титикака возле границы с Перу. Затем их перевозили в Кочабамбу и Санта-Круз и уже оттуда отправляли в Аргентину и Бразилию. Члены группировки использовали ведомственные автомобили, а наркотики маскировали под строительные принадлежности, такие как цемент, кирпичи и штукатурку.

В ходе операции был задержан лидер «Кинтана Самора», перуанец по национальности, а также около десяти членов группировки. Кроме этого оперативники изъяли шесть домов, пять автомобилей, катер, огнестрельное оружие и 152 килограмма кокаина. По словам Кастильо, спецслужбам удалось найти запрещенные вещества на сумму более 9,7 миллиона долларов.

Policía Boliviana desbarata la organización criminal peruana Quintana Zamora https://t.co/hbx2w6b024 pic.twitter.com/aEZ4OzMKAA — Roberto Maldonado C. ???????? (@yo_gringoloco) May 31, 2021

Наркомафия в Боливии

Боливия занимает третье место в мире по производству кокаина после Колумбии и Перу. В стране разрешено выращивание листьев коки на территории площадью до 20 тыс. гектаров. Это считается «неотъемлемой частью национальной культуры». Большая часть выращиваемых объемов нелегально используется для изготовления наркотиков.

По данным ООН, торговля листьями коки принесла от 432 до 534 млн долларов за 2018 год. Международные мафиозные группировки экспортируют кокаин в Бразилию, Аргентину, Чили, а также в США и Европу по морским и воздушным путям и по суше.