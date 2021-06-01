В Боливии арестовали членов наркокартеля «Кинтана Самора»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
Все новости
01 июня 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
Все новости

В Боливии арестовали членов наркокартеля «Кинтана Самора»

Латинская Америка
В Боливии арестовали членов наркокартеля «Кинтана Самора»
Prt Scr twitter.com  /  @FELCN_noticias

Ла-Пас, 1 июня. Сотрудники боливийского Спецназа по борьбе с наркотиками (FELCN) совместно с Группой специальных операций (GIOE) арестовали членов клана «Кинтана Самора», которые занимались перевозкой наркотиков. Во время задержания было изъято 152 килограмма кокаина.

Министр внутренних дел Карлос Эдуардо дель Кастильо рассказал, что преступная группировка занималась перевозкой наркотиков между странами. Запрещенные вещества поступали в Боливию с территории общины Сисасани, расположенной на берегу озера Титикака возле границы с Перу. Затем их перевозили в Кочабамбу и Санта-Круз и уже оттуда отправляли в Аргентину и Бразилию. Члены группировки использовали ведомственные автомобили, а наркотики маскировали под строительные принадлежности, такие как цемент, кирпичи и штукатурку.

В ходе операции был задержан лидер «Кинтана Самора», перуанец по национальности, а также около десяти членов группировки. Кроме этого оперативники изъяли шесть домов, пять автомобилей, катер, огнестрельное оружие и 152 килограмма кокаина. По словам Кастильо, спецслужбам удалось найти запрещенные вещества на сумму более 9,7 миллиона долларов.

Наркомафия в Боливии

Боливия занимает третье место в мире по производству кокаина после Колумбии и Перу. В стране разрешено выращивание листьев коки на территории площадью до 20 тыс. гектаров. Это считается «неотъемлемой частью национальной культуры». Большая часть выращиваемых объемов нелегально используется для изготовления наркотиков.

По данным ООН, торговля листьями коки принесла от 432 до 534 млн долларов за 2018 год. Международные мафиозные группировки экспортируют кокаин в Бразилию, Аргентину, Чили, а также в США и Европу по морским и воздушным путям и по суше.

В Боливии арестовали членов наркокартеля «Кинтана Самора»
 / 

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / В Боливии арестовали членов наркокартеля «Кинтана Самора»
наркотики боливия преступная организация
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 90326 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 55911 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 46539 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 40470 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 35639 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Рейтинг@Mail.ru