Гимнастка Мостепанова родила пятерых детей от мужчины, у которого была другая семья

Москва, 1 июня. Гимнастка Ольга Мостепанова поделилась неожиданными подробностями личной жизни. Спортсменка родила пятерых детей от возлюбленного, у которого была другая семья.

Мостепанова, являющаяся трехкратной чемпионкой мира, начала встречаться с мусульманином в юности. Советская гимнастка изначально не планировала вступать в брак с возлюбленным, но при этом забеременела от избранника.

«Я хотела троих детей родить, а получилось пять нечаянно», — со смехом рассказала 52-летняя спортсменка.

Родители Мостепановой были шокированы, когда узнали, что она ждет ребенка, но замуж при этом не собирается. Из-за этого строгий отец не разговаривал с гимнасткой целый год. А когда третьему ребенку спортсменки было уже полгода, она узнала, что у ее возлюбленного есть другая семья. Супругой мужчины оказалась однокурсница гимнастки, с которой они были хорошо знакомы.

«Она мне позвонила: «Оля, привет, как дела?». Я говорю: «Здравствуй, как хорошо, что ты позвонила!». Начала с ней общаться, и она говорит: «Я хочу тебе сказать одну вещь — я жена Ахмеда»», — поделилась Мостепанова в интервью Василию Конову на его YouTube-канале.

На тот момент супруга возлюбленного гимнастки ждала второго ребенка. При этом спортсменка все равно простила избранника, поскольку она и ее дети зависели от него финансово.

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