Гимнастка Мостепанова родила пятерых детей от мужчины, у которого была другая семья

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01 июня 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
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Гимнастка Мостепанова родила пятерых детей от мужчины, у которого была другая семья

Общество
Гимнастка Мостепанова родила пятерых детей от мужчины, у которого была другая семья
Prt Scr youtube.com  /  Василий Конов

Москва, 1 июня. Гимнастка Ольга Мостепанова поделилась неожиданными подробностями личной жизни. Спортсменка родила пятерых детей от возлюбленного, у которого была другая семья.

Мостепанова, являющаяся трехкратной чемпионкой мира, начала встречаться с мусульманином в юности. Советская гимнастка изначально не планировала вступать в брак с возлюбленным, но при этом забеременела от избранника.

«Я хотела троих детей родить, а получилось пять нечаянно», — со смехом рассказала 52-летняя спортсменка.

Родители Мостепановой были шокированы, когда узнали, что она ждет ребенка, но замуж при этом не собирается. Из-за этого строгий отец не разговаривал с гимнасткой целый год. А когда третьему ребенку спортсменки было уже полгода, она узнала, что у ее возлюбленного есть другая семья. Супругой мужчины оказалась однокурсница гимнастки, с которой они были хорошо знакомы.

«Она мне позвонила: «Оля, привет, как дела?». Я говорю: «Здравствуй, как хорошо, что ты позвонила!». Начала с ней общаться, и она говорит: «Я хочу тебе сказать одну вещь — я жена Ахмеда»», — поделилась Мостепанова в интервью Василию Конову на его YouTube-канале.

На тот момент супруга возлюбленного гимнастки ждала второго ребенка. При этом спортсменка все равно простила избранника, поскольку она и ее дети зависели от него финансово.

Практика многоженства по-прежнему встречается в некоторых регионах России, например, в Татарстане. Секретарь совета улемов Духовного управления мусульман республики Рустам Нургалеев предлагал узаконить возможность иметь сразу несколько жен.

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дети гимнастка мостепанова
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