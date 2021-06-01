Лукашенко не поверил угрозам Запада в отношении газового транзита

Минск, 1 июня. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в реальности угрозы западных санкционных ограничений в отношении транзита голубого топлива по газопроводу «Ямал-Европа».

Президент республики считает, что подобные ограничительные меры дорого обойдутся Европейскому союзу и при этом западной стороне придется иметь дело не только с Белоруссией, но и с Россией, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется», — добавил глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, санкционные меры западного коллектива против Белоруссии выступают в качестве дополнительной попытки рейдерского захвата секторов республики, а не только экономики. Президент убежден, что все направленные действия обречены на провал.

Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России обсуждают различные пути укрепления сотрудничества. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели дискуссию по межгосударственному партнерству.