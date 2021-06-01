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01 июня 15:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:50
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:49
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:46
Происшествия
Избитому тверском чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
15:34
Общество
Житель Саранска «сбежал» из полицейской «буханки» и попал на видео
15:33
Армия
В США задумались над размещением американского спецназа на Тайване
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Лукашенко не поверил угрозам Запада в отношении газового транзита

Экономика
Лукашенко не поверил угрозам Запада в отношении газового транзита
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 июня. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в реальности угрозы западных санкционных ограничений в отношении транзита голубого топлива по газопроводу «Ямал-Европа».

Президент республики считает, что подобные ограничительные меры дорого обойдутся Европейскому союзу и при этом западной стороне придется иметь дело не только с Белоруссией, но и с Россией, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется», — добавил глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, санкционные меры западного коллектива против Белоруссии выступают в качестве дополнительной попытки рейдерского захвата секторов республики, а не только экономики. Президент убежден, что все направленные действия обречены на провал.

Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России обсуждают различные пути укрепления сотрудничества. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели дискуссию по межгосударственному партнерству.

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Все новости / Экономика / Лукашенко не поверил угрозам Запада в отношении газового транзита
санкции лукашенко запад
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