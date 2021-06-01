Политолог Михеев осудил Украину за разрыв отношений с Белоруссией

Москва, 1 июня. Руководство Украины допустило ошибку, расторгнув многолетние отношения с Белоруссией. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

Таким образом он отреагировал на заявление белорусского коллеги Алексея Дзерманта. Последний в рамках ток-шоу на российском ТВ призвал украинцев восстать против «ада», который сотворил Киев в государстве.

Михеев в поддержку эксперта с долей иронии назвал украинскую армию «самой сильной в Европе». После чего политолог предложил властям Незалежной объявить войну Белоруссии, передает агентство «Русские Онлайн».

Ранее украинское правительство ввело санкции на импорт товаров из Белоруссии. В ответ Минск заявил о намерении принять зеркальные меры в соответствии с ущербом, который причинил Киев республике.