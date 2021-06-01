Костин объяснил, почему Первый канал вновь заинтересовал ВТБ

Москва, 1 июня. Глава кредитной организации ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк вступит в число акционеров федерального канала.

Группа ВТБ выразила заинтересованность в «Первом канале» как в коммерческом проекте. Об этом заявил Андрей Костин во время своего интервью РБК. Он отметил, что финансовая организация рассчитывает на получение 32,89% акций канала.

Ранее ВТБ уже состоял в числе владельцев бумаг «Первого канала», но в прошлом году покинул состав акционеров без объяснения причин. Пакет размером в 20% перешел в управление СОГАЗа.

Известно, что в качестве крупного акционера компании ВТБ будет предлагать совету директоров собственные кандидатуры на должности финансового директора, главы СБ, а также руководителя службы внутреннего аудита.

Костин также поднимал недавно вопрос о том, что будет делать главный российский финансовый регулятор в том случае, если санкции Соединенных Штатов усилятся в отношении государственных банков.