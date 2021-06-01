В Госдуме разъяснили порядок бесплатного подключения к газу по новому закону

Принятый Госдумой 1 июня закон о бесплатном подключении населения к газу позволит всем желающим иметь этот вид топлива у себя в доме. Об этом в интервью ФАН заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

«До сих пор почти четверть населения страны используют баллонный газ, или пользуются электричеством. Это очень накладно. При этом практически в каждом населенном пункте есть газопровод, но не все могут позволить себе провести газ, — цены высокие. Теперь же людям проведут газ прямо к дому, а дальше человек платит оператору и те подводят газовую трубу прямо в дом. Расходы, как нас уверяют, будут невысокими», — заявил собеседник агентства.

Депутат, который ранее являлся мэром Новороссийска, назвал вопрос проведения природного газа в населенные пункты очень важной, но в то же время сложной.

«Данная ситуация обусловлена не только большой отдаленностью населенных пунктов от газопровода и сложного рельефа, но и отсутствием необходимых средств у населения. Благодаря поручению президента, государство взяло на себя обязанности подвести газ к каждому дому. Это позволит всем желающим иметь газ в доме», — констатировал Синяговский.

Поправки в закон «О газоснабжении в Российской Федерации» были внесены в рамках реализации поручений президента, которые он озвучил во время послания к Федеральному собранию. Инициатива, призванная повысить уровень газификации страны, позволяет доводить газопровод до границ земельных участков без затрат со стороны населения.

Закон также затрагивает источники финансирования программы. В частности, будет создан единый оператор, который наделяется полномочиями получать средства через механизм льготных кредитов и займов. При этом авторы инициативы уверяют, что роста тарифов для россиян выше инфляции не предвидится.