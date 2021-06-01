В Госдуме разъяснили порядок бесплатного подключения к газу по новому закону

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01 июня 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
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В Госдуме разъяснили порядок бесплатного подключения к газу по новому закону

Общество
В Госдуме разъяснили порядок бесплатного подключения к газу по новому закону
Федеральное агентство новостей  / 

Принятый Госдумой 1 июня закон о бесплатном подключении населения к газу позволит всем желающим иметь этот вид топлива у себя в доме. Об этом в интервью ФАН заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

«До сих пор почти четверть населения страны используют баллонный газ, или пользуются электричеством. Это очень накладно. При этом практически в каждом населенном пункте есть газопровод, но не все могут позволить себе провести газ, — цены высокие. Теперь же людям проведут газ прямо к дому, а дальше человек платит оператору и те подводят газовую трубу прямо в дом. Расходы, как нас уверяют, будут невысокими», — заявил собеседник агентства.

Депутат, который ранее являлся мэром Новороссийска, назвал вопрос проведения природного газа в населенные пункты очень важной, но в то же время сложной.

«Данная ситуация обусловлена не только большой отдаленностью населенных пунктов от газопровода и сложного рельефа, но и отсутствием необходимых средств у населения. Благодаря поручению президента, государство взяло на себя обязанности подвести газ к каждому дому. Это позволит всем желающим иметь газ в доме», — констатировал Синяговский.

Поправки в закон «О газоснабжении в Российской Федерации» были внесены в рамках реализации поручений президента, которые он озвучил во время послания к Федеральному собранию. Инициатива, призванная повысить уровень газификации страны, позволяет доводить газопровод до границ земельных участков без затрат со стороны населения.

Закон также затрагивает источники финансирования программы. В частности, будет создан единый оператор, который наделяется полномочиями получать средства через механизм льготных кредитов и займов. При этом авторы инициативы уверяют, что роста тарифов для россиян выше инфляции не предвидится.

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Все новости / Общество / В Госдуме разъяснили порядок бесплатного подключения к газу по новому закону
госдума газ газопровод владимир синяговский
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