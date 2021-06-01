Госдума приняла законопроект о регулировании IT-гигантов в первом чтении

Москва, 1 июня. Законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать филиалы или представительства в РФ, принят Госдумой в первом чтении.

Действие документа коснется тех организации, которые имеют суточную аудиторию более 500 тыс. пользователей из России. Законопроект также предполагает введение комплекса мер по обязательству IT-гигантов к выполнению российского законодательства.

Инициатива нашла поддержку не только у членов нижней палаты парламента, но и у представителей Роскомнадзора, Минцифры, ФАС и Центробанка. Документ был внесен в ГД 21 мая текущего года.