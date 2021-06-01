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01 июня 15:54
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новостей
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:50
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:49
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:46
Происшествия
Избитому тверском чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
15:34
Общество
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Драка с участием депутата произошла в центре Махачкалы

Происшествия
Драка с участием депутата произошла в центре Махачкалы
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 1 июня. На центральной площади дагестанской столицы произошла потасовка с участием депутата регионального парламента. Причиной инцидента стало несогласие с результатами праймериз «Единой России» в одном из муниципалитетов республики.

Как пишет газета «Черновик», конфликт произошел между действующим депутатом Народного собрания Дагестана Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими конкурентами. Издание отмечает, что парламентарий обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«В настоящий момент Зиявутдинов находится в здании ФСБ Дагестана, где пишет заявление», — утверждает «Черновик».

Telegram-канал «Спросите у Расула» отмечает, что в потасовке с депутатом участвовала охрана сына спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова Данияла.

«В массовой драке на площади участвовали депутат Айнутдин Зиявутдинов и охрана Данияла Шихсаидова», — пишет ресурс.

По информации ФАН, конфликт на площади разгорелся из-за результатов предварительного голосования партии «Единая Россия» в Кумторкалинском районе Дагестана. Не все участники праймериз выразили согласие с его итогами.

«Конфликт возник после того, как Зиявутдинов и еще несколько человек пытались попасть в приемную партии. Там вопрос с результатами праймериз в Кумторкалинском районе. Кто-то преградил им дорогу, а дальше словесная перепалка переросла в драку», — рассказал источник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что на соревнованиях по дзюдо в дагестанском Каспийске произошла массовая потасовка. В драке участвовали болельщики и сами спортсмены.

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Все новости / Происшествия / Драка с участием депутата произошла в центре Махачкалы
россия дагестан драка депутат
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