Драка с участием депутата произошла в центре Махачкалы

Махачкала, 1 июня. На центральной площади дагестанской столицы произошла потасовка с участием депутата регионального парламента. Причиной инцидента стало несогласие с результатами праймериз «Единой России» в одном из муниципалитетов республики.

Как пишет газета «Черновик», конфликт произошел между действующим депутатом Народного собрания Дагестана Айнутдином Зиявутдиновым и его политическими конкурентами. Издание отмечает, что парламентарий обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«В настоящий момент Зиявутдинов находится в здании ФСБ Дагестана, где пишет заявление», — утверждает «Черновик».

Telegram-канал «Спросите у Расула» отмечает, что в потасовке с депутатом участвовала охрана сына спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова Данияла.

«В массовой драке на площади участвовали депутат Айнутдин Зиявутдинов и охрана Данияла Шихсаидова», — пишет ресурс.

По информации ФАН, конфликт на площади разгорелся из-за результатов предварительного голосования партии «Единая Россия» в Кумторкалинском районе Дагестана. Не все участники праймериз выразили согласие с его итогами.

«Конфликт возник после того, как Зиявутдинов и еще несколько человек пытались попасть в приемную партии. Там вопрос с результатами праймериз в Кумторкалинском районе. Кто-то преградил им дорогу, а дальше словесная перепалка переросла в драку», — рассказал источник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что на соревнованиях по дзюдо в дагестанском Каспийске произошла массовая потасовка. В драке участвовали болельщики и сами спортсмены.