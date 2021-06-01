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17:23
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Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
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Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:20
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
17:15
Общество
Международный аэропорт Симферополя выразил готовность принимать иностранные рейсы
17:14
Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
17:13
Общество
Транспортные узлы нового поколения в Санкт-Петербурге повысят мобильность горожан
17:13
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
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Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий

Общество
Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 1 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной летнему отдыху детей и подростков, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как грамотно распределить школьные задания на каникулах.

Эксперт посоветовала не превращать лето в ежедневное чтение нотаций о том, что ребенок ничего не делает из школьных заданий. Такие поучения не только бесполезны, но и испортят всем в доме настроение.

«Если ребенок маленький (начальная школа), то, конечно, родителям нужно взять на себя всю основную ответственность за то, как распланировать это время, и договориться с ребенком. Но, скорее всего, это больше будет такое указание, чем переговоры о том, что полчаса ребенок занимается заданиями и каждый день родитель это проверяет», — рассказала доцент кафедры социальной психологии СПбГУ.

Татьяна Яничева добавила, что все задания должны быть дозированными. Ни в коем случае не надо устраивать продолжение учебного года на дому. Ресурсы ребенка тоже не безграничны.

«Если ребенок старше (подросток), то с ним можно договориться, какой режим ему предпочтителен для выполнения школьных заданий. Также обсудить помощь от взрослого — то есть нужно ли, чтобы он каждый раз контролировал этот процесс или нет. Здесь родителю тоже необходимо включить себя и не забывать контролировать и распределять эту нагрузку», — подчеркнула собеседница ФАН.

Все должно быть разумно и гармонизировано, считает Яничева. Если нужно прочитать пять книг по литературе, то об этом необходимо помнить с первого дня каникул.

Ранее стало известно, что детский лагерь «Орленок» в первую смену после начала пандемии COVID-19 готовится к заезду детей. В шестую лагерную смену центр примет три тысячи ребят.

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школа психолог каникулы медиагруппа патриот
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