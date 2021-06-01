Эксперт дала совет, как на каникулах распределить выполнение школьных заданий

Санкт-Петербург, 1 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной летнему отдыху детей и подростков, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как грамотно распределить школьные задания на каникулах.

Эксперт посоветовала не превращать лето в ежедневное чтение нотаций о том, что ребенок ничего не делает из школьных заданий. Такие поучения не только бесполезны, но и испортят всем в доме настроение.

«Если ребенок маленький (начальная школа), то, конечно, родителям нужно взять на себя всю основную ответственность за то, как распланировать это время, и договориться с ребенком. Но, скорее всего, это больше будет такое указание, чем переговоры о том, что полчаса ребенок занимается заданиями и каждый день родитель это проверяет», — рассказала доцент кафедры социальной психологии СПбГУ.

Татьяна Яничева добавила, что все задания должны быть дозированными. Ни в коем случае не надо устраивать продолжение учебного года на дому. Ресурсы ребенка тоже не безграничны.

«Если ребенок старше (подросток), то с ним можно договориться, какой режим ему предпочтителен для выполнения школьных заданий. Также обсудить помощь от взрослого — то есть нужно ли, чтобы он каждый раз контролировал этот процесс или нет. Здесь родителю тоже необходимо включить себя и не забывать контролировать и распределять эту нагрузку», — подчеркнула собеседница ФАН.

Все должно быть разумно и гармонизировано, считает Яничева. Если нужно прочитать пять книг по литературе, то об этом необходимо помнить с первого дня каникул.

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