Роскомнадзор заблокировал сайты с информацией об изготовлении взрывчатки

Ростов-на-Дону, 1 июня. На территории Ростовской области сотрудники Роскомнадзора заблокировали три сайта. Это произошло после того, как прокуратура Красносулинского района в процессе мониторинга сети Интернет выявила размещение запрещенной информации.

Как сообщили в ведомстве, на данных интернет-ресурсах располагалась информация об изготовлении и использовании взрывчатых средств, что влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 223.1 УК РФ.

Для ограничения доступа к запрещенной информации, располагаемой на трех сайтах, прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, после чего требования прокуратуры были удовлетворены.

Ранее ФАН сообщал, что Роскомнадзор заблокировал доступ по решению Мосгорсуда в пользу ООО «Национальный спортивный телеканал» к порталу 4PDA.ru. Телеканал «Матч ТВ» потребовал через суд заблокировать сайт, поскольку на нем были ссылки, которые позволяли получать доступ к «нелегальным трансляциям».