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новостей
14:26
Политика
Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве
14:25
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость
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Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене

Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
sport.permkrai.ru  /  Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Копенгаген, 1 июня. Власти Дании отказались пускать российских фанатов на игре чемпионата Европы по футболу.

Российские болельщики не будут допущены на матч с Данией, который пройдет в Копенгагене 21 июня. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». Отказ в допуске болельщиков связан с введенными Советом Евросоюза рекомендациями для национальных правительств относительно правил пересечения границы. В соответствии с ними, страны ЕС могут посещать граждане, вакцинированные от COVID-19. При этом разработанные российскими специалистами вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – в число одобренных не входят.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев уже направил в УЕФА специальное письмо. Он попросил исполнительного директора организации оперативно изучить возможность допуска фанатов на матч Евро-2020 и предложить механизм решения проблемы.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что окончательный состав сборной России на Евро-2020 будет объявлен после матча с Польшей. Игра пройдет 1 июня.

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россия дания евро-2020
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