Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене

Копенгаген, 1 июня. Власти Дании отказались пускать российских фанатов на игре чемпионата Европы по футболу.

Российские болельщики не будут допущены на матч с Данией, который пройдет в Копенгагене 21 июня. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». Отказ в допуске болельщиков связан с введенными Советом Евросоюза рекомендациями для национальных правительств относительно правил пересечения границы. В соответствии с ними, страны ЕС могут посещать граждане, вакцинированные от COVID-19. При этом разработанные российскими специалистами вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – в число одобренных не входят.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев уже направил в УЕФА специальное письмо. Он попросил исполнительного директора организации оперативно изучить возможность допуска фанатов на матч Евро-2020 и предложить механизм решения проблемы.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что окончательный состав сборной России на Евро-2020 будет объявлен после матча с Польшей. Игра пройдет 1 июня.