Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге

Париж, 1 июня. Французские СМИ потребовали лишить Санкт-Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы-2020. Турнир запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат был перенесен на 2021 год из-за эпидемиологической обстановки в мире. Среди городов, которые намеревались принять матчи первенства, числились Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Журналисты французской газеты Le Monde заявили, что российский город должен быть лишен такого права.

Отечественные СМИ выяснили, что такое требование связано с посадкой самолета ирландской компании Ryanair в минском аэропорту. На рейсе задержали основателя Telegram-канала NEXTA (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Ранее стало известно, что 11 июня Евро-2020 откроет матч сборных Турции и Италии в Риме. Команда России 12 июня сыграет со сборной Бельгии на стадионе в Санкт-Петербурге.