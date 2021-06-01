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01 июня 14:27
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новостей
14:26
Политика
Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве
14:25
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость
Все новости

Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня

Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июня. Банк России представил официальные курсы американской и европейской валют на 2 июня. Соответствующие данные приводятся на сайте регулятора.

Согласно представленным данным, стоимость американской валюты находится на уровне 73,2411 рубля. Скорректированное значение на 5,54 копейки меньше предыдущего показателя. Курс европейской валюты повышен до 89,5958 рубля. Официальная цена евро увеличилась на 21,8 копейки.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич ранее сообщил, что российская национальная валюта может укрепиться в первом летнем месяце. По его словам, политическое давление со стороны западных стран может нивелировать положительный эффект. Возможность введения новых санкционных ограничений против России и Белоруссии может пошатнуть стоимость рубля.

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Все новости / Экономика / Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
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