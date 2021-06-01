Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня

Москва, 1 июня. Банк России представил официальные курсы американской и европейской валют на 2 июня. Соответствующие данные приводятся на сайте регулятора.

Согласно представленным данным, стоимость американской валюты находится на уровне 73,2411 рубля. Скорректированное значение на 5,54 копейки меньше предыдущего показателя. Курс европейской валюты повышен до 89,5958 рубля. Официальная цена евро увеличилась на 21,8 копейки.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич ранее сообщил, что российская национальная валюта может укрепиться в первом летнем месяце. По его словам, политическое давление со стороны западных стран может нивелировать положительный эффект. Возможность введения новых санкционных ограничений против России и Белоруссии может пошатнуть стоимость рубля.