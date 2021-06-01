Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций

Краснодар, 1 июня. Юрист Александр Валявский, который будет представлять интересы Андрея Пивоварова, сообщил, что располагает информацией о создателях законопроекта по нежелательным организациям.

По словам адвоката, разработчики твердят об искажении их проекта в условиях российской реальности. Валявский утверждает, что создатели изначально закладывали «другой» смысл в закон об уголовной наказуемости пособников нежелательных организаций и сейчас «находятся в ужасе» от использования нормы на практике.

Накануне стало известно, что меру пресечения задержанному Пивоварову изберет Октябрьский городской суд Краснодара, а защищать его интересы будет краснодарский адвокат Александр Валявский.

Бывшего директора нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрея Пивоварова 31 мая задержали в петербургском аэропорту и после обысков доставили для разбирательства в Краснодар.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ