Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета

Минск, 1 июня. Россия и Белоруссия намерены до начала осени прийти к соглашению относительно программ по интеграции стран. За это время также планируется внести предложения президентам.

Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Переговоры между Минском и Москвой продолжаются в рамках Союзного государства, стороны стремятся к созданию общего рынка и унификации налогового законодательства. В общей сложности власти стран должны согласовать пакет из 28 интеграционных программ.

Ранее в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы белорусского государства Александра Лукашенко. В ходе переговоров лидер республики затронул вопросы сближения стран.