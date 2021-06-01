Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость

Севастополь, 1 июня. Спрос на недвижимость среди москвичей в крупных городах Крыма находится на уровне 60%. Жильем на полуострове также заинтересованы россияне из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Столичные покупатели больше всего интересуются недвижимостью в Севастополе, где доля запросов составила 23%. Почти аналогичный объем обращений фиксируется на жилье Ялты (22,9%). Замыкает список Евпатория с 20% показателем. Меньше всего москвичей привлекает жилая площадь в Феодосии (менее 7%), передает «Лента.ру».

Жители Санкт-Петербурга, планирующие приобрести крымские квартиры, в большинстве случаев отдают предпочтение объектам в Севастополе — 33% запросов. Относительно недвижимости в Ялте и Евпатории значение составляет 24% и 13% соответственно. Выходцам из Новосибирска интересны предложения в Севастополе (31%), Ялте (17%) и Симферополе (16%).

Ранее сообщалось, что популярность жилья в Сочи увеличилась на 70% за последние несколько лет. Средняя стоимость квадратного метра в новых домах составила 200 тысяч рублей. В связи с растущим спросом в России планируется продлить так называемую «дачную амнистию», пишет «ФедералПресс».