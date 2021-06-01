Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения

Москва, 1 июня. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в летнем периоде обучения существенно нарастят интенсивность полетов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, для молодых летчиков необходимо выбрать и установить оптимальную нагрузку, при этом уделив особое внимание безопасности полетов.

«В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полетов значительно возрастет», — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны РФ также поручил всем командирам выбирать индивидуальный подход к планированию и контролю летной подготовки военнослужащих.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подготовке к маневрам «Запад-2021». По его словам, уже состоялись командно-штабные тренировки на различном уровне для обсуждения деталей учений в ВС РФ.