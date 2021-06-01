Сыгравшая Пуговку в «Папиных дочках» Старшова хочет переехать в Великобританию

Москва, 1 июня. Актриса Екатерина Старшова, прославившаяся благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», строит планы о переезде в другую страну.

Знаменитость опубликовала несколько новых фото на своей странице в Instagram и заодно рассказала поклонникам, чем она сейчас занимается. Например, Старшова устроилась в фитнес-клуб и преподает растяжку и общую физическую подготовку детям в возрасте от трех до девяти лет.

Кроме того, актриса приобрела книгу и курсы по английскому языку для самостоятельного обучения. Звезда «Папиных дочек» изучает иностранный язык, поскольку хочет уехать из России.

«В мои планы входит переезд на ПМЖ в Великобританию. Я не знаю, получится у меня или нет, но я прикладываю очень много усилий для этого», — отметила Старшова.

Сыгравшая Пуговку актриса продолжает ходить на танцы, поскольку это дарит ей позитивные эмоции. Знаменитость также увлеклась музыкой и купила синтезатор, передает Пятый канал.

Екатерина Старшова признавалась, что не общается со своими коллегами по «Папиным дочкам», в том числе с Мирославой Карпович. Девушка завершила кинокарьеру и не хочет, чтобы ее все время ассоциировали с этим ситкомом.